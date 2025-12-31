  1. В Украине

Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом

17:24, 31 декабря 2025
Президент подчеркнул, что этот год стал возможен благодаря нашим защитникам.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом.

Он подчеркнул, что еще один год проходит, завоеванный преданностью, стойкостью и ежедневным трудом граждан, и стал возможен благодаря украинским защитникам, которые защищают свободу и достоинство.

Глава государства отметил важность единства, совместных действий и человечности, а также сохранения памяти, опыта, надежды и веры.

Зеленский отметил, что Украина верит в мир, борется за него и работает ради его достижения, и пожелал соотечественникам мира в новом году.

«Еще один год проходит, завоеванный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев.

Этот год стал возможен благодаря нашим защитникам — тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство.

Дальше вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к совместным действиям и человечность — то, что вопреки всему.

Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого.

С Новым годом, дорогие украинцы!» — написал Глава государства.

президент Владимир Зеленский Новый год

