  1. В Украине

Перевод работника во время испытательного срока: что нужно знать

20:11, 3 марта 2026
В течение двух недель после перевода работнику доплачивают разницу, чтобы его общий заработок был не ниже среднего на предыдущей должности.
Федерация профсоюзов Украины рассказывает, как избежать трудовых споров при переводе на испытания работника.

Перевод во время испытания не запрещен, но установление испытательного срока по новой должности законодательством не предусмотрено.

Согласно ст. 114 КЗоТ при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу за работником сохраняется его предыдущий средний заработок в течение двух недель со дня перевода.

Министерство труда и социальной политики Украины в разъяснении от 14.10.2000 отметило, что согласно ст. 114 КЗоТ при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу за работником сохраняется его предыдущий средний заработок в течение двух недель со дня перевода.

Доплаты, предусмотренные ст. 114 КЗоТ, производятся в течение двух недель со дня перевода с таким расчетом, чтобы вместе с заработком на новой работе работник получал оплату труда в размере, равном среднему заработку на предыдущей работе.

Поэтому ч. 1 ст. 114 КЗоТ сформулирована в виде обязанности собственника обеспечить работнику сохранение среднего заработка в течение указанного периода. Для обеспечения оплаты труда в указанных случаях не имеет значения основание для перевода.

Оно может производиться по просьбе работника, по заключению медицинского учреждения, по инициативе собственника. Буква закона не дает права производить оплату труда работника в соответствии с ч. 1 ст. 114 КЗоТ в случае существенных изменений условий труда работников при продолжении работы по предварительной специальности и квалификации (должностью).

Если работника переводят на нижеоплачиваемую работу, то ему сохраняют его средний заработок, который он имел до перевода, а не выплачивают старый оклад.

Следовательно, работнику доплата производится в течение двух недель со дня перевода с таким расчетом, чтобы вместе с заработком на новой работе работник получал оплату труда в размере равном среднему заработку на предыдущей работе.

