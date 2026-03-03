Перевод работника во время испытательного срока: что нужно знать

В течение двух недель после перевода работнику доплачивают разницу, чтобы его общий заработок был не ниже среднего на предыдущей должности.

Федерация профсоюзов Украины рассказывает, как избежать трудовых споров при переводе на испытания работника.

Перевод во время испытания не запрещен, но установление испытательного срока по новой должности законодательством не предусмотрено.

Согласно ст. 114 КЗоТ при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу за работником сохраняется его предыдущий средний заработок в течение двух недель со дня перевода.

Поэтому ч. 1 ст. 114 КЗоТ сформулирована в виде обязанности собственника обеспечить работнику сохранение среднего заработка в течение указанного периода. Для обеспечения оплаты труда в указанных случаях не имеет значения основание для перевода.

Оно может производиться по просьбе работника, по заключению медицинского учреждения, по инициативе собственника. Буква закона не дает права производить оплату труда работника в соответствии с ч. 1 ст. 114 КЗоТ в случае существенных изменений условий труда работников при продолжении работы по предварительной специальности и квалификации (должностью).

Если работника переводят на нижеоплачиваемую работу, то ему сохраняют его средний заработок, который он имел до перевода, а не выплачивают старый оклад.

