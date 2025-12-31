У ЦВК пояснили, чому повоєнні вибори доведеться проводити за новими правилами

Для організації голосування після війни необхідно ухвалити окремий закон із спеціальними процедурами.

У Центральній виборчій комісії заявили, що проведення виборів після завершення війни потребуватиме спеціального правового регулювання, а застосування стандартних мирних процедур буде неможливим. Для цього необхідно ухвалити окремий закон.

«На мою думку, доцільніше прийняти окремий закон, який буде регулювати особливості проведення повоєнних виборів - встановлювати саме оці специфічні процедури і моменти, які не характерні для виборів у мирний час», — зазначив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю Укрінформ.

За словами Діденка, документ має також визначити критерії, за якими можна або не можна проводити вибори на окремих територіях.

«Такий законопроєкт був напрацьований ЦВК у 2022 році. Комісія пропонувала його Верховній Раді. Після цього у Раді відбувалася певна робота із залученням міжнародних партнерів. Єдине, що станом на зараз він не зареєстрований, наскільки я знаю», – сказав Діденко.

Голова ЦВК звернув увагу, що через війну в Україні є значна кількість населених пунктів, які частково або повністю зруйновані та фактично втратили населення.

За його словами, рішення про доцільність проведення виборів на таких територіях має бути закріплене на законодавчому рівні.

