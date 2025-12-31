  1. В Україні

У ЦВК пояснили, чому повоєнні вибори доведеться проводити за новими правилами

17:06, 31 грудня 2025
Для організації голосування після війни необхідно ухвалити окремий закон із спеціальними процедурами.
У Центральній виборчій комісії заявили, що проведення виборів після завершення війни потребуватиме спеціального правового регулювання, а застосування стандартних мирних процедур буде неможливим. Для цього необхідно ухвалити окремий закон.

«На мою думку, доцільніше прийняти окремий закон, який буде регулювати особливості проведення повоєнних виборів - встановлювати саме оці специфічні процедури і моменти, які не характерні для виборів у мирний час», — зазначив голова ЦВК Олег Діденко в інтерв’ю Укрінформ.

За словами Діденка, документ має також визначити критерії, за якими можна або не можна проводити вибори на окремих територіях.

«Такий законопроєкт був напрацьований ЦВК у 2022 році. Комісія пропонувала його Верховній Раді. Після цього у Раді відбувалася певна робота із залученням міжнародних партнерів. Єдине, що станом на зараз він не зареєстрований, наскільки я знаю», – сказав Діденко.

Голова ЦВК звернув увагу, що через війну в Україні є значна кількість населених пунктів, які частково або повністю зруйновані та фактично втратили населення.

За його словами, рішення про доцільність проведення виборів на таких територіях має бути закріплене на законодавчому рівні.

вибори ЦВК виборча кампанія місцеві вибори

