В ЦИК объяснили, почему послевоенные выборы придется проводить по новым правилам

17:06, 31 декабря 2025
Для организации голосования после войны необходимо принять отдельный закон со специальными процедурами.
В Центральной избирательной комиссии заявили, что проведение выборов после завершения войны потребует специального правового регулирования, а применение стандартных мирных процедур будет невозможным. Для этого необходимо принять отдельный закон.

«На мой взгляд, целесообразнее принять отдельный закон, который будет регулировать особенности проведения послевоенных выборов — устанавливать именно эти специфические процедуры и моменты, которые не характерны для выборов в мирное время», — отметил глава ЦИК Олег Диденко в интервью Укринформ.

По словам Диденко, документ также должен определить критерии, по которым можно или нельзя проводить выборы на отдельных территориях.

«Такой законопроект был наработан ЦИК в 2022 году. Комиссия предлагала его Верховной Раде. После этого в Раде проводилась определенная работа с привлечением международных партнеров. Единственное, что по состоянию на сейчас он не зарегистрирован, насколько я знаю», — сказал Диденко.

Глава ЦИК обратил внимание, что из-за войны в Украине есть значительное количество населенных пунктов, которые частично или полностью разрушены и фактически утратили население.

По его словам, решение о целесообразности проведения выборов на таких территориях должно быть закреплено на законодательном уровне.

