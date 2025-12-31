На Новий рік землю накриє магнітна буря – чого очікувати українцям

М’яка геомагнітна буря очікується в Україні на святкову ніч 31 грудня.

Астрофізики попереджають про можливу геомагнітну активність у святкову ніч. Причиною став сонячний спалах класу M4 та викид корональної маси, зафіксовані 28 грудня в області плям AR4318. За прогнозами, шлейф цього вибуху досягне Землі 31 грудня або в перші години 1 січня 2026 року, повідомляє Spaceweather.

Прогнози різних наукових центрів дещо відрізняються:

NOAA Space Weather Prediction Center прогнозує початок бурі 1 січня;

Solen.info припускає, що активність розпочнеться вже 31 грудня.

Втім, причин для хвилювання немає: потужність майбутньої бурі оцінюють як G1 — найнижчий рівень. Це може спричинити лише незначні коливання в електромережах та ледь помітний вплив на роботу супутників.

Додатково на свята очікується посилення сонячного вітру через корональну діру CH1337, але поєднання цих факторів не призведе до серйозних наслідків. Для мешканців України геомагнітна буря пройде практично непомітно, а полярне сяйво буде видно лише в межах Полярного кола.

