  1. В Україні
  2. / У світі

На Новий рік землю накриє магнітна буря – чого очікувати українцям

16:48, 31 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
М’яка геомагнітна буря очікується в Україні на святкову ніч 31 грудня.
На Новий рік землю накриє магнітна буря – чого очікувати українцям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Астрофізики попереджають про можливу геомагнітну активність у святкову ніч. Причиною став сонячний спалах класу M4 та викид корональної маси, зафіксовані 28 грудня в області плям AR4318. За прогнозами, шлейф цього вибуху досягне Землі 31 грудня або в перші години 1 січня 2026 року, повідомляє Spaceweather.

Прогнози різних наукових центрів дещо відрізняються:

  • NOAA Space Weather Prediction Center прогнозує початок бурі 1 січня;
  • Solen.info припускає, що активність розпочнеться вже 31 грудня.

Втім, причин для хвилювання немає: потужність майбутньої бурі оцінюють як G1 — найнижчий рівень. Це може спричинити лише незначні коливання в електромережах та ледь помітний вплив на роботу супутників.

Додатково на свята очікується посилення сонячного вітру через корональну діру CH1337, але поєднання цих факторів не призведе до серйозних наслідків. Для мешканців України геомагнітна буря пройде практично непомітно, а полярне сяйво буде видно лише в межах Полярного кола.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна магнітні бурі космос

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привітання з Новим роком від шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничний вітає читачів з прийдешнім Новим роком.

Нерухомість зможуть передавати в рахунок аліментів: Рада готує зміни до Сімейного кодексу

Законопроєкт передбачає можливість передачі нерухомості в рахунок аліментів під час судового процесу.

Трагедія у Шепетівці: Верховний Суд залишив у силі вирок за вибух, що забрав життя батька і скалічив брата

ККС ВС підтвердив обґрунтованість покарання для чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння кинув гранату в рідних.

Діти-сироти отримають соціальні гарантії, навіть якщо їх статус не оформлений

Законопроєкт передбачає посилення соціального захисту дітей-сиріт.

Громади зможуть виплачувати одноразову допомогу ветеранам праці

Парламент пропонує громадам здійснювати одноразову грошову виплату ветеранам праці зі стажем роботи не менше 50 років.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]