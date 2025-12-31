  1. В Украине
На Новый год землю накроет магнитная буря – чего ожидать украинцам

16:48, 31 декабря 2025
Мягкая геомагнитная буря ожидается в Украине в праздничную ночь 31 декабря.
Астрофизики предупреждают о возможной геомагнитной активности в праздничную ночь. Причиной стала солнечная вспышка класса M4 и выброс корональной массы, зафиксированные 28 декабря в области пятен AR4318. По прогнозам, шлейф этого взрыва достигнет Земли 31 декабря или в первые часы 1 января 2026 года, сообщает Spaceweather.

Прогнозы различных научных центров несколько отличаются:

  • NOAA Space Weather Prediction Center прогнозирует начало бури 1 января;
  • Solen.info предполагает, что активность начнется уже 31 декабря.

Впрочем, причин для беспокойства нет: мощность будущей бури оценивают как G1 — самый низкий уровень. Это может вызвать лишь незначительные колебания в электросетях и едва заметное влияние на работу спутников.

Дополнительно на праздники ожидается усиление солнечного ветра из-за корональной дыры CH1337, но сочетание этих факторов не приведет к серьезным последствиям. Для жителей Украины геомагнитная буря пройдет практически незаметно, а полярное сияние будет видно только в пределах Полярного круга.

Украина магнитные бури космос

