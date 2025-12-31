  1. В Україні

Найвища ялинка України і 1300 літрів куті – новорічні рекорди України

16:12, 31 грудня 2025
Українці щороку дивують масштабними святковими досягненнями та креативом.
Новий рік і Різдво в Україні відзначають не лише традиційними святковими стравами та колядками, а й масштабними рекордами. Українці встановлюють гігантські ялинки, створюють величезні дідухи та готують рекордні обсяги святкових страв.

Найвища штучна ялинка

Рекордсменом серед новорічних дерев стала харківська ялинка 2019 року висотою 40,49 метра. Для її встановлення використали запатентовані конструкційні елементи, близько 30 кілометрів дротів та 16 мільйонів вогників, що демонстрували 15 різних сюжетів, зазначає керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

 
 
 
Ялинка, що обертається

У Вінниці 2019 року встановили святкову ялинку висотою 29 метрів, яка обертається навколо своєї осі. Виготовлення конструкції обійшлося у майже 196 тисяч гривень, а прикрасили дерево понад 300 живих дерев і 150 золотистих декоративних шишок.

Найбільша автоялинка

У 2020 році в Харкові на стоянці біля стадіону «Металіст» з 1065 автомобілів виклали гігантську автоялинку довжиною 233 метри і шириною 96 метрів. Автомобілі спеціально прикрасили, а водії брали участь у створенні конструкції через соцмережі.

Найвищий дідух

У грудні 2025 року у Білій Церкві встановили найвищий дідух в Україні – 8,78 метра. Для його створення використали понад 40 видів українських трав і злаків, а конструкція символізує єдність та пам’ять про загиблих захисників.

Вишиті ялинкові прикраси

У Жовкві на Львівщині у 2023 році встановили рекорд за найбільшу кількість вишитих ялинкових іграшок – 156 штук. Їх виготовила майстриня Галина Ковальська, прикрасивши головну ялинку міста.

Рекордна кількість куті

На святковому фестивалі у Тернополі у 2013 році приготували 1 300 літрів куті – офіційний рекорд України. До страви додали мед, пшеницю, мак, горіхи, родзинки та цукор, а потім безоплатно роздавали всім гостям святкового дійства.

Найбільший різдвяний штоллен

В Одесі на святковому ярмарку спекли штоллен вагою 92 кілограми. Для випічки використали 30 кілограмів цукатів, 20 кілограмів горіхів, 60 кілограмів борошна та 20 кілограмів цукру й цукрової пудри. Штоллен складався з 80 окремих шматків і настоювався 3–4 тижні перед подачею, а скуштували його майже дві тисячі людей.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
