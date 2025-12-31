  1. В Украине

Самая высокая елка Украины и 1300 литров кутьи – новогодние рекорды Украины

16:12, 31 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцы каждый год удивляют масштабными праздничными достижениями и креативом.
Самая высокая елка Украины и 1300 литров кутьи – новогодние рекорды Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Новый год и Рождество в Украине отмечают не только традиционными праздничными блюдами и колядками, но и масштабными рекордами. Украинцы устанавливают гигантские елки, создают огромные дидухи и готовят рекордные объемы праздничных блюд.

Самая высокая искусственная елка

Рекордсменом среди новогодних деревьев стала харьковская елка 2019 года высотой 40,49 метра. Для ее установки использовали запатентованные конструкционные элементы, около 30 километров проводов и 16 миллионов огоньков, которые демонстрировали 15 различных сюжетов, отмечает руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений @populus_365 (@populus_365)

Вращающаяся елка

В Виннице в 2019 году установили праздничную елку высотой 29 метров, которая вращается вокруг своей оси. Изготовление конструкции обошлось почти в 196 тысяч гривен, а украсили дерево более 300 живых деревьев и 150 золотистых декоративных шишек.

Самая большая автоелка

В 2020 году в Харькове на стоянке возле стадиона «Металлист» из 1065 автомобилей выложили гигантскую автоелку длиной 233 метра и шириной 96 метров. Автомобили специально украсили, а водители участвовали в создании конструкции через соцсети.

Самый высокий дидух

В декабре 2025 года в Белой Церкви установили самый высокий дидух в Украине – 8,78 метра. Для его создания использовали более 40 видов украинских трав и злаков, а конструкция символизирует единство и память о погибших защитниках.

Вышитые елочные украшения

В Жолкве на Львовщине в 2023 году установили рекорд по наибольшему количеству вышитых елочных игрушек – 156 штук. Их изготовила мастерица Галина Ковальская, украсив главную елку города.

Рекордное количество кутьи

На праздничном фестивале в Тернополе в 2013 году приготовили 1 300 литров кутьи – официальный рекорд Украины. В блюдо добавили мед, пшеницу, мак, орехи, изюм и сахар, а затем бесплатно раздавали всем гостям праздничного действа.

Самый большой рождественский штоллен

В Одессе на праздничной ярмарке испекли штоллен весом 92 килограмма. Для выпечки использовали 30 килограммов цукатов, 20 килограммов орехов, 60 килограммов муки и 20 килограммов сахара и сахарной пудры. Штоллен состоял из 80 отдельных кусков и настаивался 3–4 недели перед подачей, а попробовали его почти две тысячи человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Новый год ялинка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дети-сироты получат социальные гарантии, даже если их статус не оформлен

Законопроект предусматривает усиление социальной защиты детей-сирот.

Громады смогут выплачивать единовременную помощь ветеранам труда

Парламент предлагает громада осуществлять единовременную денежную выплату ветеранам труда со стажем работы не менее 50 лет.

Сотрудников на больничном защитят от увольнения: готовятся изменения в КЗоТ

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в «Кодекс законов Украины о труде».

БП ВС подтвердила ключевую роль добропорядочности в процедуре назначения судей

Большая Палата Верховного Суда подтвердила: обоснованные сомнения в добропорядочности кандидата являются самостоятельным и достаточным основанием для отказа в назначении на должность судьи.

Выборы во время войны: в Украине рабочая группа приступила к работе над законодательством

В Украине готовятся к президентским выборам в условиях военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]