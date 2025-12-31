Самая высокая елка Украины и 1300 литров кутьи – новогодние рекорды Украины

Украинцы каждый год удивляют масштабными праздничными достижениями и креативом.

Новый год и Рождество в Украине отмечают не только традиционными праздничными блюдами и колядками, но и масштабными рекордами. Украинцы устанавливают гигантские елки, создают огромные дидухи и готовят рекордные объемы праздничных блюд.

Самая высокая искусственная елка

Рекордсменом среди новогодних деревьев стала харьковская елка 2019 года высотой 40,49 метра. Для ее установки использовали запатентованные конструкционные элементы, около 30 километров проводов и 16 миллионов огоньков, которые демонстрировали 15 различных сюжетов, отмечает руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Вращающаяся елка

В Виннице в 2019 году установили праздничную елку высотой 29 метров, которая вращается вокруг своей оси. Изготовление конструкции обошлось почти в 196 тысяч гривен, а украсили дерево более 300 живых деревьев и 150 золотистых декоративных шишек.

Самая большая автоелка

В 2020 году в Харькове на стоянке возле стадиона «Металлист» из 1065 автомобилей выложили гигантскую автоелку длиной 233 метра и шириной 96 метров. Автомобили специально украсили, а водители участвовали в создании конструкции через соцсети.

Самый высокий дидух

В декабре 2025 года в Белой Церкви установили самый высокий дидух в Украине – 8,78 метра. Для его создания использовали более 40 видов украинских трав и злаков, а конструкция символизирует единство и память о погибших защитниках.

Вышитые елочные украшения

В Жолкве на Львовщине в 2023 году установили рекорд по наибольшему количеству вышитых елочных игрушек – 156 штук. Их изготовила мастерица Галина Ковальская, украсив главную елку города.

Рекордное количество кутьи

На праздничном фестивале в Тернополе в 2013 году приготовили 1 300 литров кутьи – официальный рекорд Украины. В блюдо добавили мед, пшеницу, мак, орехи, изюм и сахар, а затем бесплатно раздавали всем гостям праздничного действа.

Самый большой рождественский штоллен

В Одессе на праздничной ярмарке испекли штоллен весом 92 килограмма. Для выпечки использовали 30 килограммов цукатов, 20 килограммов орехов, 60 килограммов муки и 20 килограммов сахара и сахарной пудры. Штоллен состоял из 80 отдельных кусков и настаивался 3–4 недели перед подачей, а попробовали его почти две тысячи человек.

