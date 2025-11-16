TikTok, Meta та Google судяться з Каліфорнією через закон, що обмежує персоналізовані стрічки для підлітків

Технологічні гіганти вимагають визнати закон неконституційним, стверджуючи, що обмеження персоналізованих стрічок порушує свободу слова та доступ підлітків до інформації.

Найбільші соцмережі подали позови проти штату Каліфорнія, заявивши, що новий закон, спрямований на захист дітей від «соцмережної залежності», порушує їхнє право на свободу вираження. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

TikTok, Meta Platforms, Google та YouTube оскаржують закон SB 976 — Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act, який обмежує доступ неповнолітніх до персоналізованих стрічок без згоди батьків.

На їхню думку, закон:

регулює редакційну діяльність соціальних платформ,

обмежує свободу слова,

створює неконституційні бар’єри, адже персоналізований контент — це форма захищеного вираження.

Платформи також звертають увагу, що навіть за наявності батьківської згоди дитина може користуватися персоналізованою стрічкою лише одну годину, якщо батьки не нададуть додатковий дозвіл.

Аргументи компаній

У позові TikTok зазначає: «Штат не може диктувати, як ми формуємо стрічку, так само як не може наказувати газетам, які матеріали публікувати і як їх подавати».

Meta у своєму позові проводить паралелі між персональними стрічками і традиційною журналістикою:

газети, сайти й видавництва давно адаптують матеріали до інтересів читачем,

за логікою штату, музеї чи книгарні мали б розміщувати експонати та книги у випадковому порядку, щоб уникнути «персоналізації».

Google і YouTube наголошують, що їхні рекомендаційні алгоритми:

будуються на вподобаннях користувачів,

враховують історію переглядів,

використовують експертні оцінки вікової відповідності контенту.

На їхню думку, обмеження персоналізованих стрічок:

заважають платформам висловлювати свою оцінку контенту,

порушують право підлітків на доступ до інформації без дозволу батьків.

Передісторія: закон уже оскаржували

У листопаді 2024 року організація NetChoice (яка представляє інтернет-компанії) також подала позов проти Каліфорнії. Суд частково став на її бік, але не заблокував більшу частину закону.

Під час апеляції Дев’ятий окружний суд тимчасово призупинив дію закону, але згодом постановив, що NetChoice не має юридичного права оскаржувати положення щодо персоналізованих стрічок від імені своїх учасників.

13 листопада суд остаточно відмовив у повторному розгляді.

Що вимагають компанії

Усі позивачі хочуть одного:

визнати закон таким, що суперечить Першій поправці Конституції США,

заборонити Каліфорнії його виконувати.

