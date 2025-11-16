TikTok, Meta и Google судятся с Калифорнией из-за закона, ограничивающего персонализированные ленты для подростков

  1. В мире

21:05, 16 ноября 2025
Технологические гиганты требуют признать закон неконституционным, утверждая, что ограничения персонализированных лент нарушают свободу слова и доступ подростков к информации.
Крупнейшие соцсети подали иски против штата Калифорния, заявив, что новый закон, направленный на защиту детей от «зависимости от соцсетей», нарушает их право на свободу выражения. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

TikTok, Meta Platforms, Google и YouTube оспаривают закон SB 976 — Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act, который ограничивает доступ несовершеннолетних к персонализированным лентам без согласия родителей.

По их мнению, закон:

  • регулирует редакционную деятельность социальных платформ,
  • ограничивает свободу слова,
  • создает неконституционные барьеры, поскольку персонализированный контент — это форма защищенного выражения.

Платформы также обращают внимание, что даже при наличии родительского согласия ребенок может пользоваться персонализированной лентой лишь один час, если родители не дадут дополнительного разрешения.

Аргументы компаний

В иске TikTok отмечает: «Штат не может диктовать, как мы формируем ленту, так же как не может указывать газетам, какие материалы публиковать и как их подавать».

Meta в своем иске проводит параллели между персональными лентами и традиционной журналистикой:

  • газеты, сайты и издательства давно адаптируют материалы под интересы читателей,
  • по логике штата, музеи или книжные магазины должны были бы размещать экспонаты и книги в случайном порядке, чтобы избежать «персонализации».

Google и YouTube подчеркивают, что их рекомендательные алгоритмы:

  • строятся на предпочтениях пользователей,
  • учитывают историю просмотров,
  • используют экспертные оценки возрастной соответствия контента.

По их мнению, ограничения персонализированных лент:

  • мешают платформам выражать свою оценку контента,
  • нарушают право подростков на доступ к информации без разрешения родителей.

Предыстория: закон уже оспаривали

В ноябре 2024 года организация NetChoice (которая представляет интернет-компании) также подала иск против Калифорнии. Суд частично стал на ее сторону, но не заблокировал большую часть закона.

Во время апелляции Девятый окружной суд временно приостановил действие закона, но позже постановил, что NetChoice не имеет юридического права оспаривать положения о персонализированных лентах от имени своих участников.

13 ноября суд окончательно отказал в повторном рассмотрении.

Что требуют компании

Все истцы хотят одного:

  • признать закон противоречащим Первой поправке Конституции США,
  • запретить Калифорнии его применять.

