Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей оказался на грани срыва: Консультативная группа экспертов (КГЭ) определила, что большинство кандидатов не соответствуют критерию высоких моральных качеств, оставив в процедуре лишь двух участников.

Отбор судей КСУ по квоте съезда судей фактически остановился

Конкурсный отбор на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей Украины оказался в ситуации фактического кадрового тупика. После завершения одного из ключевых этапов конкурса стало понятно, что заполнить удастся максимум одну вакансию — и то при условии успешного прохождения следующего этапа.

29 августа 2025 года Консультативная группа экспертов (КГЭ) получила от Совета судей Украины материалы по девяти кандидатам, допущенным к участию в конкурсе. После всестороннего анализа документов и собеседований, которые состоялись 5 и 6 декабря 2025 года, КГЭ завершила оценку соответствия кандидатов критерию высоких моральных качеств.

20 декабря 2025 года Консультативная группа экспертов провела официальное заседание и приняла решение по результатам этого этапа. Как сообщили в КГЭ, только двое из девяти кандидатов получили оценку «соответствует» критерию высоких моральных качеств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идёт об Алексее Клименко и Петре Салюке. Семеро других кандидатов были признаны не соответствующими этому критерию для целей конкурсного отбора на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Результаты оценки привели к автоматическому прекращению конкурса на одну из двух вакантных должностей судей КСУ по квоте съезда судей Украины. Причина — требование Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», согласно которому на одну должность должно претендовать не менее двух кандидатов. После отсевa большинства участников это условие перестало выполняться.

Глава КГЭ Оксана Васильченко сообщила, что конкурс на одну из двух вакансий судьи КСУ прекратился из-за нехватки кандидатов, так как закон требует, чтобы на одну должность претендовали как минимум два кандидата.

Таким образом, конкурс фактически продолжается только по одной вакансии, однако и она остаётся незаполненной. Двое кандидатов, прошедших проверку моральных качеств, ещё должны пройти следующий этап — письменное оценивание уровня профессиональной компетенции в области права.

По словам Оксаны Васильченко, проведение такого письменного оценивания запланировано на 23 декабря 2025 года.

Только по его результатам станет ясно, получит ли съезд судей Украины кандидатов, которых можно будет рекомендовать для дальнейшего назначения судьями Конституционного Суда.

В то же время Консультативная группа экспертов официально и незамедлительно проинформирует Совет судей Украины о прекращении конкурса на одну из должностей для принятия предусмотренных законодательством мер.

Ситуация вокруг этого конкурса вновь продемонстрировала структурную уязвимость механизма отбора судей Конституционного Суда. Массовое признание кандидатов несоответствующими критерию высоких моральных качеств не только сорвало заполнение одной вакансии, но и поставило под сомнение способность съезда судей обеспечить стабильное обновление состава КСУ в условиях длительного кадрового дефицита.

Консультативная группа экспертов (КГЭ), отвечающая за оценку моральных и профессиональных качеств кандидатов, в данном случае столкнулась с тем, что только двое из девяти претендентов соответствовали базовым критериям добропорядочности, что автоматически ограничило законные возможности съезда судей для полноценного завершения конкурса.

С одной стороны, такая ситуация демонстрирует стремление к высоким стандартам добросовестности, поскольку КГЭ не согласилась на компромисс и отсеяла кандидатов, не соответствующих критериям. С другой стороны, это ставит под угрозу стабильность работы Конституционного Суда, так как несоблюдение квоты съезда судей может привести к длительным кадровым пробелам и осложнить принятие решений в составе КСУ.

Таким образом, конкурс показал: формальная процедура отбора не всегда способна гарантировать одновременно и высокие стандарты моральности, и практическую заполняемость вакансий, что требует системных изменений в подготовке кандидатов и адаптации законодательства к реалиям судебной системы.

