Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою з’їзду суддів опинився на межі зриву: Дорадча група експертів визначила, що більшість кандидатів не відповідають критерію високих моральних якостей, залишивши в процедурі лише двох учасників.

Відбір суддів КСУ за квотою з’їзду суддів фактично зупинився

Конкурсний відбір на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою з’їзду суддів України опинився у ситуації фактичного кадрового глухого кута. Після завершення одного з ключових етапів конкурсу стало зрозуміло, що заповнити вдасться щонайбільше одну вакансію — і то за умови успішного проходження наступного етапу.

29 серпня 2025 року Дорадча група експертів (ДГЕ) отримала від Ради суддів України матеріали щодо дев’яти кандидатів, допущених до участі в конкурсі. Після всебічного аналізу документів і співбесід, які відбулися 5 та 6 грудня 2025 року, ДГЕ завершила оцінювання відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей.

20 грудня 2025 року Дорадча група експертів провела офіційне засідання та ухвалила рішення за результатами цього етапу. Як повідомили в ДГЕ, лише двоє з дев’яти кандидатів отримали оцінку «відповідає» критерію високих моральних якостей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», йдеться про Олексія Клименка та Петра Салюка. Семеро інших кандидатів були визнані такими, що не відповідають цьому критерію для цілей конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду України.

Результати оцінювання призвели до автоматичного припинення конкурсу на одну з двох вакантних посад суддів КСУ за квотою з’їзду суддів України. Причина — вимога Закону України «Про Конституційний Суд України», відповідно до якої на одну посаду має претендувати не менше двох кандидатів. Після відсіву більшості учасників ця умова перестала виконуватися.

Голова ДГЕ Оксана Васильченко повідомила, що конкурс на одну з двох вакансій судді КСУ припинився через брак кандидатів, адже закон вимагає, щоб на одну посаду претендували щонайменше два кандидати.

Таким чином, конкурс фактично продовжується лише щодо однієї вакансії, однак і вона залишається незаповненою. Двоє кандидатів, які пройшли перевірку моральних якостей, ще мають подолати наступний етап — письмове оцінювання рівня професійної компетентності у сфері права.

Як повідомила Оксана Васильченко, проведення такого письмового оцінювання заплановане на 23 грудня 2025 року.

Лише за його результатами стане зрозуміло, чи отримає з’їзд суддів України кандидатів, яких можна буде рекомендувати для подальшого призначення суддями Конституційного Суду.

Водночас Дорадча група експертів офіційно та невідкладно поінформує Раду суддів України про припинення конкурсу на одну з посад для вжиття передбачених законодавством заходів.

Ситуація навколо цього конкурсу вкотре продемонструвала структурну вразливість механізму добору суддів Конституційного Суду. Масове невизнання кандидатів такими, що відповідають критерію високих моральних якостей, не лише зірвало заповнення однієї вакансії, а й поставило під сумнів спроможність з’їзду суддів забезпечити стабільне оновлення складу КСУ в умовах тривалого кадрового дефіциту.

Дорадча група експертів (ДГЕ), яка відповідає за оцінку моральних та професійних якостей кандидатів, у цьому випадку зіткнулася з тим, що лише двоє з дев’яти претендентів відповідали базовим критеріям доброчесності, що автоматично обмежило законодавчі можливості з’їзду суддів для повноцінного завершення конкурсу.

З одного боку, така ситуація демонструє прагнення до високих стандартів доброчесності, адже ДГЕ не погодилася на компроміс і відсіяла кандидатів, які не відповідають критеріям. З іншого боку, це ставить під загрозу стабільність роботи Конституційного Суду, оскільки недотримання квоти з’їзду суддів може призвести до тривалих кадрових прогалин і ускладнити ухвалення рішень у складі КСУ.

Таким чином, конкурс показав: формальна процедура відбору не завжди здатна гарантувати одночасно і високі стандарти моральності, і практичну заповнюваність вакансій, що потребує системних змін у підготовці кандидатів та адаптації законодавства до реалій судової системи.

