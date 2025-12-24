Почему запись в трудовой книжке могут не засчитать в стаж для пенсии — Верховный Суд разъяснил позицию

Наличие записи в трудовой книжке не является безусловным основанием для зачисления периода работы в страховой стаж.

Наличие записи в трудовой книжке не является безусловным основанием для зачисления периода работы в страховой стаж. На этом подчеркнул Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу №300/8132/23.

ВС отменил решения судов первой и апелляционной инстанций в пенсионном споре и направил дело на новое рассмотрение.

Суд пришел к выводу, что при наличии обоснованных сомнений в достоверности записей в трудовой книжке (в частности, когда период работы не соответствует «жизненному циклу» предприятия либо отсутствуют данные об уплате страховых взносов), такие записи подлежат дополнительной проверке с использованием иных доказательств. Само по себе наличие записи в трудовой книжке не гарантирует автоматического зачисления стажа.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии по возрасту. В январе 2023 года пенсия была назначена с учетом периода его работы на малом предприятии «Мишель» с 1992 по 2003 год, что обеспечило необходимый страховой стаж.

В сентябре 2023 года Пенсионный фонд отменил это решение и отказал в выплате пенсии. Основаниями стали:

отсутствие подтверждения стажа по данным персонифицированного учета;

сомнения в достоверности записи в трудовой книжке, в частности из-за того, что предприятие было ликвидировано в 2002 году, тогда как в трудовой книжке указано увольнение в 2004 году;

отсутствие на печати предприятия идентификационного кода.

Истец обжаловал это решение, указав, что трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж, а работник не может нести ответственность за недостатки ее оформления либо за неуплату взносов работодателем.

Суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону истца, признали решение Пенсионного фонда противоправным и обязали повторно рассмотреть вопрос зачисления спорного периода в страховой стаж.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд частично согласился с доводами Пенсионного фонда и обратил внимание на следующие ключевые моменты:

1. Трудовая книжка является основным, но не единственным доказательством стажа.

Если записи в ней вызывают сомнения в достоверности (неправильные, неточные либо такие, которые не согласуются с другими официальными данными), органы Пенсионного фонда и суды обязаны проверять эти сведения с использованием иных доказательств.

2. Несоответствие периода работы «жизненному циклу» предприятия является существенным обстоятельством.

В данном деле установлено, что предприятие было ликвидировано в 2002 году, тогда как запись в трудовой книжке свидетельствует о работе до 2004 года. Такие расхождения требуют дополнительного выяснения.

3. Отсутствие кода ЕГРПОУ на печати не является самостоятельным основанием для отказа в стаже, однако в совокупности с другими обстоятельствами может свидетельствовать о возможных ошибках в оформлении документов и служить основанием для проверки их достоверности.

4. Уплата страховых взносов имеет принципиальное значение для страхового стажа.

По законодательству страховой стаж формируется при условии уплаты взносов. Первичные бухгалтерские документы (платежные ведомости, лицевые счета и т.п.) могут подтверждать либо опровергать как факт уплаты взносов, так и достоверность записей в трудовой книжке.

5. Суды предыдущих инстанций не исследовали все необходимые доказательства.

В частности, они не выяснили, какие дополнительные документы были приобщены к пенсионному делу, и не проверили первичные документы относительно начисления и уплаты взносов. В связи с этим их выводы Верховный Суд признал преждевременными.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд:

частично удовлетворил кассационную жалобу Пенсионного фонда;

отменил решения судов первой и апелляционной инстанций;

направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суд должен полно и всесторонне проверить достоверность спорного периода работы, исследовать все имеющиеся документы и дать им надлежащую правовую оценку.

