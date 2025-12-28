  1. В Украине

Кабмин разрешил религиозным общинам бесплатно пользоваться храмами до 50 лет

17:28, 28 декабря 2025
Правительство обновило порядок передачи государственного имущества религиозным организациям.
Кабинет Министров внес изменения в порядок передачи государственного и коммунального имущества религиозным организациям в безвозмездное пользование. Соответствующее постановление правительство приняло 23 декабря.

В частности установлено, что срок действия договора с религиозной организацией на безвозмездное пользование имуществом определяется по согласию сторон, но не может превышать 50 лет (в предыдущей редакции — 10 лет).

Какие еще изменения произошли?

  • Более четкие и детализированные условия передачи и пользования имуществом.
  • Устранение правовых коллизий, которые ранее формально препятствовали исполнению судебных решений.

Также Правительство устранило излишние бюрократические ограничения при заключении договоров на коммунальные услуги.

«Ранее к Уполномоченному обращалась Римско-католическая парафия Святого Николая из-за многолетнего блокирования передачи им Костела Святого Николая. Игнорирование поручений Президента и решений суда создавало неопределенность и препятствия для общины. Благодаря принятым изменениям эти препятствия устранены, и община сможет пользоваться зданием на длительный и стабильный срок без дополнительных согласований и блокировок, а также избежать повторного блокирования процесса», — заявили в Офисе Омбудсмана Украины.

Как заявил Омбудсман Дмитрий Лубинец, такой подход формирует «универсальную и справедливую процедуру передачи культовых сооружений по всей Украине, соответствует стандартам обеспечения свободы совести и вероисповедания и дает возможность общинам пользоваться зданиями без чрезмерной бюрократии».

Кабинет Министров Украины

