Кабмин разрешил религиозным общинам бесплатно пользоваться храмами до 50 лет

Правительство обновило порядок передачи государственного имущества религиозным организациям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в порядок передачи государственного и коммунального имущества религиозным организациям в безвозмездное пользование. Соответствующее постановление правительство приняло 23 декабря.

В частности установлено, что срок действия договора с религиозной организацией на безвозмездное пользование имуществом определяется по согласию сторон, но не может превышать 50 лет (в предыдущей редакции — 10 лет).

Какие еще изменения произошли?

Более четкие и детализированные условия передачи и пользования имуществом.

Устранение правовых коллизий, которые ранее формально препятствовали исполнению судебных решений.

Также Правительство устранило излишние бюрократические ограничения при заключении договоров на коммунальные услуги.

«Ранее к Уполномоченному обращалась Римско-католическая парафия Святого Николая из-за многолетнего блокирования передачи им Костела Святого Николая. Игнорирование поручений Президента и решений суда создавало неопределенность и препятствия для общины. Благодаря принятым изменениям эти препятствия устранены, и община сможет пользоваться зданием на длительный и стабильный срок без дополнительных согласований и блокировок, а также избежать повторного блокирования процесса», — заявили в Офисе Омбудсмана Украины.

Как заявил Омбудсман Дмитрий Лубинец, такой подход формирует «универсальную и справедливую процедуру передачи культовых сооружений по всей Украине, соответствует стандартам обеспечения свободы совести и вероисповедания и дает возможность общинам пользоваться зданиями без чрезмерной бюрократии».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.