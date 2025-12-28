В Киеве ожидаются сильные порывы ветра и гололедица — полиция дала советы водителям и пешеходам
14:28, 28 декабря 2025
Резкие порывы могут осложнить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах.
В воскресенье, 28 декабря, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра 15–20 м/с, а на дорогах — гололедица.
Патрульная полиция столицы сообщила, что объявлен I уровень опасности — желтый, что означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов.
Чем опасен сильный ветер?
Резкие порывы могут:
- осложнить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;
- вызвать боковое смещение автомобиля;
- поднимать пыль и мусор, снижая обзорность;
- повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередачи.
Рекомендации для водителей:
- снижайте скорость и поддерживайте равномерное движение без резких маневров;
- увеличивайте дистанцию до других транспортных средств;
- включайте ближний свет фар для лучшей видимости;
- избегайте рискованных обгонов и резких перестроений;
- будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки — там ветер ощущается значительно сильнее.
Рекомендации для пешеходов:
- избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;
- осторожно передвигайтесь возле зданий, так как сильный ветер может поднимать пыль, мусор или мелкие предметы;
- переходите дорогу только в установленных местах и обязательно убедитесь, что водители вас заметили.
