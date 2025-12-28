  1. В Украине

В Киеве ожидаются сильные порывы ветра и гололедица — полиция дала советы водителям и пешеходам

14:28, 28 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Резкие порывы могут осложнить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах.
В Киеве ожидаются сильные порывы ветра и гололедица — полиция дала советы водителям и пешеходам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 28 декабря, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра 15–20 м/с, а на дорогах — гололедица.

Патрульная полиция столицы сообщила, что объявлен I уровень опасности — желтый, что означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов.

Чем опасен сильный ветер?

Резкие порывы могут:

  • осложнить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;
  • вызвать боковое смещение автомобиля;
  • поднимать пыль и мусор, снижая обзорность;
  • повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередачи.

Рекомендации для водителей:

  • снижайте скорость и поддерживайте равномерное движение без резких маневров;
  • увеличивайте дистанцию до других транспортных средств;
  • включайте ближний свет фар для лучшей видимости;
  • избегайте рискованных обгонов и резких перестроений;
  • будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки — там ветер ощущается значительно сильнее.

Рекомендации для пешеходов:

  • избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;
  • осторожно передвигайтесь возле зданий, так как сильный ветер может поднимать пыль, мусор или мелкие предметы;
  • переходите дорогу только в установленных местах и обязательно убедитесь, что водители вас заметили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Между судом и трагедией: апелляция матери погибшего заставила командование начислять ему зарплату месяцами

Юридическое сопротивление, связанное с установлением факта смерти воина, превратилось в финансовое бремя для армии.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]