В Киеве ожидаются сильные порывы ветра и гололедица — полиция дала советы водителям и пешеходам

Резкие порывы могут осложнить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 28 декабря, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра 15–20 м/с, а на дорогах — гололедица.

Патрульная полиция столицы сообщила, что объявлен I уровень опасности — желтый, что означает повышенный риск для участников дорожного движения и пешеходов.

Чем опасен сильный ветер?

Резкие порывы могут:

осложнить управление транспортом, особенно на открытых участках дороги и мостах;

вызвать боковое смещение автомобиля;

поднимать пыль и мусор, снижая обзорность;

повреждать легкие конструкции, рекламные щиты, деревья и линии электропередачи.

Рекомендации для водителей:

снижайте скорость и поддерживайте равномерное движение без резких маневров;

увеличивайте дистанцию до других транспортных средств;

включайте ближний свет фар для лучшей видимости;

избегайте рискованных обгонов и резких перестроений;

будьте особенно внимательны при выезде из лесополос или дворов на открытые участки — там ветер ощущается значительно сильнее.

Рекомендации для пешеходов:

избегайте пребывания рядом с деревьями, шаткими конструкциями и объектами, которые ветер может сдвинуть или опрокинуть;

осторожно передвигайтесь возле зданий, так как сильный ветер может поднимать пыль, мусор или мелкие предметы;

переходите дорогу только в установленных местах и обязательно убедитесь, что водители вас заметили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.