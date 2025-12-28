ТЦК в каждом селе не будет — нардеп Федиенко разъяснил суть нового законопроекта 14320

Речь идет об урегулировании управленческих проблем, а не о создании новых ТЦК.

Народный депутат Александр Федиенко прокомментировал новый законопроект 14320 об усовершенствовании органов военного управления и опроверг распространенные в соцсетях утверждения о якобы массовом открытии новых центров комплектования.

По его словам, после обнародования документа в информационном пространстве появились манипуляции, в частности о том, что ТЦК и СП якобы планируют открывать в каждом городе й селе.

Федиенко подчеркнул: эти утверждения не соответствуют содержанию законопроекта.

Депутат пояснил, что документ является реакцией на управленческие проблемы, которые возникли вследствие одновременного проведения административно-территориальной реформы и полномасштабной войны. Речь идет не о расширении мобилизационных обязанностей граждан, а о перераспределении полномочий внутри системы военного управления, чтобы сделать ее более эффективной в условиях военного положения.

Федиенко уточнил, что сейчас существуют районные и городские ТЦК, а при них — обособленные подразделения в меньших населенных пунктах. Такие подразделения не имеют статуса юридического лица и ограничены в принятии решений.

Проект закона предусматривает урегулирование этой проблемы, чтобы гражданам не приходилось преодолевать десятки километров до районного центра для решения базовых вопросов.

«Теперь по сути, простыми словами.

Коротко: нет, не в каждом городе й не в каждом селе.

Как было

Есть районные / городские ТЦК и СП.

При них существуют обособленные отделы в меньших населенных пунктах. Эти отделы не имели юридических полномочий и многие решения не могли принимать самостоятельно. Гражданам не придется ехать 40–80 км в районный центр для базовых вопросов», — подчеркнул Федиенко.

В то же время депутат обратил внимание на потенциальные коррупционные риски, которые могут возникать на местном уровне, и подчеркнул, что документ еще не рассматривал профильный комитет парламента. Работа над законопроектом, по его словам, только начинается.

