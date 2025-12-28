Под Новый год Землю накроет мощная магнитная буря

С 30 по 31 декабря прогнозируется мощная магнитная буря красного уровня.

Фото: exo.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 28 декабря, значительные магнитные колебания не прогнозируются, однако с понедельника сила возмущений будет постепенно нарастать, достигнув 30–31 декабря уровня мощной магнитной бури, пишет УНН.

28 декабря геомагнитная активность будет оставаться на уровне Kp 3–4, то есть слабые и умеренные колебания.

А вот 29 декабря нас ожидает кратковременное возмущение. После обеда прогнозируется рост активности до Kp 4, местами — приближение к красному уровню.

30–31 декабря ожидается усиление активности до Kp 5–6, что соответствует мощной магнитной буре красного уровня.

Под воздействием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических заболеваний.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.