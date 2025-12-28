Под Новый год Землю накроет мощная магнитная буря
В воскресенье, 28 декабря, значительные магнитные колебания не прогнозируются, однако с понедельника сила возмущений будет постепенно нарастать, достигнув 30–31 декабря уровня мощной магнитной бури, пишет УНН.
28 декабря геомагнитная активность будет оставаться на уровне Kp 3–4, то есть слабые и умеренные колебания.
А вот 29 декабря нас ожидает кратковременное возмущение. После обеда прогнозируется рост активности до Kp 4, местами — приближение к красному уровню.
30–31 декабря ожидается усиление активности до Kp 5–6, что соответствует мощной магнитной буре красного уровня.
Под воздействием этой бури возможны такие симптомы, как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических заболеваний.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
