В Украине появятся банки финансовой инклюзии с ограниченной лицензией – Зеленский подписал закон

Документ вводит новый формат банков с ограниченной лицензией для расширения доступа к финансовым услугам.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине» №4465-ІХ от 3 июня 2025 года (законопроект № 13018-д). Документ был подготовлен Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что закон предусматривает

Введение нового вида банков — банков финансовой инклюзии, которые будут работать на основании ограниченной банковской лицензии. Основной задачей таких учреждений определено обслуживание клиентов, не имеющих стабильного доступа к финансовым услугам. Речь идет о гражданах Украины и микропредприятиях в прифронтовых районах, на освобожденных территориях, а также о социально уязвимых группах населения.

Определение на законодательном уровне особенностей получения ограниченной банковской лицензии и условий деятельности банков финансовой инклюзии. Отдельно Национальный банк Украины наделяется полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии.

Предполагается, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и местного самоуправления.

По словам Гетманцева, получение ограниченной банковской лицензии может заинтересовать действующие банки, почтовых операторов, крупные розничные сети, сети автозаправочных станций и другие компании, которые имеют опыт обслуживания значительного количества клиентов и разветвленную инфраструктуру.

«Закон даст возможность значительно улучшить доступ к банковским и финансовым услугам тем людям, которые сейчас ограничены в нем по разным причинам», — отметил депутат.

