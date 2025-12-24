  1. В Україні
  2. / Законодавство

В Україні з’являться банки фінансової інклюзії з обмеженою ліцензією – Зеленський підписав закон

14:10, 24 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ запроваджує новий формат банків з обмеженою ліцензією для розширення доступу до фінансових послуг.
В Україні з’являться банки фінансової інклюзії з обмеженою ліцензією – Зеленський підписав закон
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» №4465-ІХ від 3 червня 2025 року (законопроект № 13018-д). Документ був підготовлений Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, закон передбачає

  • Запровадження нового виду банків — банків фінансової інклюзії, які працюватимуть на підставі обмеженої банківської ліцензії. Основним завданням таких установ визначено обслуговування клієнтів, які не мають стабільного доступу до фінансових послуг. Йдеться про громадян України та мікропідприємства у прифронтових районах, на звільнених територіях, а також про соціально вразливі групи населення.
  • Визначення на законодавчому рівні особливості отримання обмеженої банківської ліцензії та умови діяльності банків фінансової інклюзії. Окремо Національний банк України наділяється повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії.
  • Передбачається, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, а також органам державної влади та місцевого самоврядування.

За словами Гетманцева, отримання обмеженої банківської ліцензії може зацікавити чинні банки, поштових операторів, великі роздрібні мережі, мережі автозаправних станцій та інші компанії, які мають досвід обслуговування значної кількості клієнтів і розгалужену інфраструктуру.

«Закон надасть можливість вагомо покращити доступ до банківських та фінансових послуг тим людям, які зараз обмежені у ньому з різних причин», – зазначив депутат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

Побив учителя: працівник ТЦК має сплатити 150 тисяч грн моральної шкоди

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів: працівник ТЦК, перебуваючи у формі, завдав учителю історії кілька ударів, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до КПК щодо арешту майна

Тривалі арешти майна без підозр і вироків можуть отримати законодавче обмеження — у парламенті ініціювали зміни КПК.

Апеляційний суд визнав TruCam беззаперечним доказом по справі та залишив у силі штраф за перевищення швидкості

Апеляційний суд детально пояснив, як працює TruCam, чому його дані неможливо підробити і чому такі матеріали можна використовувати як доказ у суді.

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]