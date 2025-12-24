В Україні з’являться банки фінансової інклюзії з обмеженою ліцензією – Зеленський підписав закон

Документ запроваджує новий формат банків з обмеженою ліцензією для розширення доступу до фінансових послуг.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» №4465-ІХ від 3 червня 2025 року (законопроект № 13018-д). Документ був підготовлений Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев уточнив, закон передбачає

Запровадження нового виду банків — банків фінансової інклюзії, які працюватимуть на підставі обмеженої банківської ліцензії. Основним завданням таких установ визначено обслуговування клієнтів, які не мають стабільного доступу до фінансових послуг. Йдеться про громадян України та мікропідприємства у прифронтових районах, на звільнених територіях, а також про соціально вразливі групи населення.

Визначення на законодавчому рівні особливості отримання обмеженої банківської ліцензії та умови діяльності банків фінансової інклюзії. Окремо Національний банк України наділяється повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії.

Передбачається, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, а також органам державної влади та місцевого самоврядування.

За словами Гетманцева, отримання обмеженої банківської ліцензії може зацікавити чинні банки, поштових операторів, великі роздрібні мережі, мережі автозаправних станцій та інші компанії, які мають досвід обслуговування значної кількості клієнтів і розгалужену інфраструктуру.

«Закон надасть можливість вагомо покращити доступ до банківських та фінансових послуг тим людям, які зараз обмежені у ньому з різних причин», – зазначив депутат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.