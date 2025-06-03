Верховна Рада прийняла закон про запровадження в Україні нових банків фінансової інклюзії

Банки фінансової інклюзії допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян, так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

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Верховна Рада 3 червня прийняла в цілому як закон доопрацьований законопроект 13018-д щодо розвитку фінансової інклюзії. Ним пропонується запровадити новий вид банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії, головним завданням діяльності якого пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення).

Як пояснюють автори, війна призводить серед іншого до важких наслідків у сфері доступу населення та мікропідприємств до фінансових послуг, а саме: безпосередні втрати мережі банківських відділень через руйнування; скорочення відділень банків через безпекові ризики, втрата рентабельності (зростання витрат на підтримання безперебійності та персоналу, втрати бізнесу через зменшення щільності населення, зростання кредитного ризику); збільшення навантаження на відділення банків в більш безпечних регіонах країни через внутрішню міграцію; зниження рівня доступності обслуговування в працюючих відділеннях банків; проблеми використання дистанційного обслуговування через відсутність зв’язку; зростання кількості осіб, які через соціально-економічні фактори втрачають можливість користуватися стандартними банківськими послугами.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення мережа відділень банків України скоротилась на 1 582 одиниці, працюючих банкоматів – на 2 579 одиниць. Зазначені обставини негативно вплинули на фінансову інклюзію як громадян України, так і мікропідприємств, особливо у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення.

Отже, пропонується створити новий вид банку, а також наділити Національний банк України повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії, передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування та інше.

Як вказав голова податкового Комітету парламенту Данило Гетманцев, банки фінансової інклюзії допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Автор: Наталя Мамченко

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