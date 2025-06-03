Володимир Зеленський підписав укази про призначення 23 суддів

У вівторок, 3 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав укази №№ 362/2025–378/2025 про призначення 23 суддів до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №362/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №363/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №364/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №365/2025
Про призначення суддів
Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
ГРИНЯ Назара Григоровича;
судді Нетішинського міського суду Хмельницької області
ГАВРИЛЕНКО Оксану Миколаївну.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №366/2025
Про призначення суддів
Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
судді Татарбунарського районного суду Одеської області
ПАНЧЕНКО Наталію Олександрівну;
судді Індустріального районного суду міста Харкова
РИТОВА Ярослава Миколайовича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №367/2025
Про призначення суддів
Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області
КАЩУКА Дениса Анатолійовича;
судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області
МУЗИКУ Олександра Миколайовича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №368/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №369/2025
Про призначення суддів
Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
ГОНЧАРОВУ Аліну Олександрівну;
судді Глобинського районного суду Полтавської області
ОЛЕФІР Аллу Олександрівну;
судді Здолбунівського районного суду Рівненської області
ЧОРНОГО Ігоря Анатолійовича.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №370/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №371/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №372/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №373/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №374/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу другого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №375/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу другого пункту 3 і пункту 3¹ розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №376/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №377/2025
Про призначення судді
Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №378/2025
Про призначення суддів Вищого антикорупційного суду
Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:
ЛИТВИНКО Тетяну Володимирівну,
ЧЕРНОВУ Олену Вікторівну.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.