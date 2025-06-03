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Володимир Зеленський підписав укази про призначення 23 суддів

14:04, 3 червня 2025
Суддів призначено до місцевих судів та до Вищого антикорупційного суду.
Володимир Зеленський підписав укази про призначення 23 суддів
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У вівторок, 3 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав укази №№ 362/2025–378/2025 про призначення 23 суддів до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №362/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити СТАДЧЕНКО Олену Вікторівну на посаду судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №363/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити МЕДВЕДЄВУ Наталію Анатоліївну на посаду судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №364/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити МИХАЙЛЮК Олену Ігорівну на посаду судді Чутівського районного суду Полтавської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №365/2025

Про призначення суддів

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

ГРИНЯ Назара Григоровича;

судді Нетішинського міського суду Хмельницької області

ГАВРИЛЕНКО Оксану Миколаївну.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №366/2025

Про призначення суддів

Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Татарбунарського районного суду Одеської області

ПАНЧЕНКО Наталію Олександрівну;

судді Індустріального районного суду міста Харкова

РИТОВА Ярослава Миколайовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №367/2025

Про призначення суддів

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області

КАЩУКА Дениса Анатолійовича;

судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області

МУЗИКУ Олександра Миколайовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №368/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити ДЕМ’ЯНОВУ Ольгу Анатоліївну на посаду судді Центрального районного суду міста Маріуполя Донецької області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №369/2025

Про призначення суддів

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:

судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області

ГОНЧАРОВУ Аліну Олександрівну;

судді Глобинського районного суду Полтавської області

ОЛЕФІР Аллу Олександрівну;

судді Здолбунівського районного суду Рівненської області

ЧОРНОГО Ігоря Анатолійовича.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №370/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити ТУРЧИНСЬКОГО Максима Ігоровича на посаду судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №371/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу першого пункту 3 і пункту 31 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити ВАЛОВІН Юлію Володимирівну на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №372/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 31 і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити БУЧИНСЬКОГО Андрія Богдановича на посаду судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №373/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити МЕДВЕДЄВА Костянтина Вікторовича на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №374/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу другого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити ПАВЛЕНКО Наталію Анатоліївну на посаду судді господарського суду Херсонської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №375/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України, абзацу другого пункту 3 і пункту 3¹ розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити ГУРСЬКОГО Сергія Васильовича на посаду судді господарського суду Дніпропетровської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №376/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити КОНДРАТЬЄВУ Наталію Анатоліївну на посаду судді Яворівського районного суду Львівської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №377/2025

Про призначення судді

Відповідно до частини пʼятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абзацу першого пункту 3, пунктів 3¹ і 40 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» постановляю:

  1. Призначити МАШИНУ Інну Миколаївну на посаду судді Роменського міськрайонного суду Сумської області.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №378/2025

Про призначення суддів Вищого антикорупційного суду

Відповідно до частини пʼятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю:

  1. Призначити на посади суддів Вищого антикорупційного суду:

ЛИТВИНКО Тетяну Володимирівну,

ЧЕРНОВУ Олену Вікторівну.

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суддя ВРП Володимир Зеленський

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