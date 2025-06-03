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У Києві жінка під час тест-драйву переплутала газ з гальмами і в’їхала в дерево

14:22, 3 червня 2025
Жінка попросила затестити авто, яке чоловік виставив на продаж, проте потрапила в ДТП.
У Києві жінка під час тест-драйву переплутала газ з гальмами і в’їхала в дерево
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У Києві під час перегляду авто на продаж сталася ДТП — потенційна покупчиня попросила проїхатися і за кермом переплутала педаль газу з гальмом та в’їхала в дерево. Подія трапилася на бульварі Верховної Ради. Про це повідомили очевидці інциденту.

За словами свідків, чоловік виставив автомобіль на продаж, і одна з охочих купити машину попросила здійснити тестову поїздку. Проте під час розвороту жінка натиснула не на ту педаль, унаслідок чого авто виїхало з проїжджої частини та зіткнулося з деревом. На місце події прибула швидка.

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ДТП Київ дороги

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