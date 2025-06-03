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Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

13:48, 3 червня 2025
Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.
Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка
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Новим керівником Секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка, яка наразі працює на посаді заступника голови Державної судової адміністрації.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», наразі Ольга Булка вже подала документи для проведення спеціальної перевірки.

Зазначимо, що якщо Ольга Булка буде призначена на посаду керівника Секретаріату ВРП, то це буде лише тимчасове призначення на час дії воєнного стану. Після закінчення дії воєнного стану на посаду керівника Секретаріату ВРП буде оголошено конкурс.

За даними «Судово-юридичної газети», претендентом на посаду тимчасового керівника Секретаріату ВРП також була колишня заступник міністра юстиції, а наразі адвокат Світлана Глущенко.

Нагадаємо, що Ольга Булка добре відома в судовій владі Україні.

У 2018-2023 року Ольга Булка очолювала апарат Верховного Суду.

У 2010-2015 роках Ольга Булка працювала в структурі Вищої ради юстиції, яка у 2016 році була реорганізована у Вишу раду правосуддя. Зокрема, у 2011-2015 роках Ольга Булка була керівником Секретаріату Вищої ради юстиції.  

Зазначимо, що у Секретаріату ВРП керівник відсутній після того, як у березні 2025 року зі своєї посади звільнився Михайло Шумило.

У 2020-2023 роках Секретаріат Ради правосуддя очолювала Тетяна Пархацька, а у 2015-2020 рокахСергій Пушкар.

Виконуючим обов’язки керівника Секретаріату ВРП наразі є заступник керівника Секретаріату Олександр Серьогін.

Автор В’ячеслав Хрипун 

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ДСА ВРП

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