Керівник Секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило звільнився за власним бажанням

Мотиви свого вчинку Михайло Шумило пояснювати не став.

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Вища рада правосуддя 6 березня 2025 року звільнила Михайла Шумила з посади керівника Секретаріату Вищої ради правосуддя.

Відповідну заяву про звільнення за власним бажанням керівник Секретаріату ВРП написав 20 лютого.

Під час засідання Ради правосуддя 6 березня Михайло Шумило не став публічно пояснювати мотиви свого вчинку

«Заява мною була написана без жодного впливу та примусу», - лише повідомив Михайло Шумило.

Нагадаємо, що на посаду керівника Секретаріату ВРП Михайло Шумило був призначений лише 5 жовтня 2023 року.

Автор В’ячеслав Хрипун

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