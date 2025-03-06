Руководитель Секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило уволился по собственному желанию

Мотивы своего поступка Михаил Шумило объяснять не стал.

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Высший совет правосудия 6 марта 2025 года уволил Михаила Шумило с должности руководителя Секретариата Высшего совета правосудия.

Соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию руководитель Секретариата ВСП написал 20 февраля.

Во время заседания Совета правосудия 6 марта Михаил Шумило не стал публично объяснять мотивы своего поступка.

«Заявление мною было написано без влияния и принуждения», - лишь сообщил Михаил Шумило.

Напомним, что на должность руководителя Секретариата ВСП Михаил Шумило был назначен всего лишь 5 октября 2023 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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