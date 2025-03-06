Должностное лицо ТРО на Одещине подозревают в организации схемы заработка на демобилизации бойцов

5 марта должностное лицо задержали при получении 6 тысяч долларов США.

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В Государственном бюро расследований сообщили, что должностное лицо одной из военных частей ТРО на Одещине подозревают в том, что он за деньги пытался организовать схему незаконной демобилизации военнослужащего. Как указывается, о подозрении ему сообщили сотрудники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции.

«Установлено, что в феврале этого года должностное лицо сообщил одному из бойцов, что может помочь ему завершить военную службу. За 12 тыс. долларов США он обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для последующей демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья. 5 марта 2025 года фигуранта задержали во время получения части оплаты за услугу в размере 6 тыс. долларов США», – указали в ГБР.

Как отмечается, в настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, а также военнослужащих, которые успели воспользоваться услугой.

Задержанному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за обещание повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством (ч. 3 ст. 3692 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

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