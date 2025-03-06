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Может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска работнику

22:54, 6 марта 2025
Работодатель может отказать в отпуске, но в случаях, когда такой отпуск предоставляется по соглашению сторон.
Может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска работнику
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Центральное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска.

Работодатель вправе отказать сотруднику в отпуске, но только в случаях, когда такой отпуск предоставляется по соглашению сторон.

Согласно статье 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам, а также отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если работник задействован в выполнении работ на объектах критической инфраструктуры.

Всем остальным работникам, как в мирное время, так и во время военного положения, может быть отказано только в тех отпусках, которые предоставляются по соглашению между сотрудником и работодателем.

Например, в период военного положения работодатель по просьбе сотрудника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпусках» (15 календарных дней). Так как этот отпуск предоставляется по взаимному согласию сторон, работодатель может отказать сотруднику в его предоставлении, если соглашение не достигнуто.

Согласно статье 79 Кодекса законов о труде Украины, очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) и доводятся до сведения всех работников. При составлении графиков учитываются производственные интересы, личные пожелания работников и возможность их отдыха. Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между сотрудником и работодателем, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного срока. Разделение ежегодного отпуска на части допускается по просьбе работника при условии, что одна из частей будет не менее 14 календарных дней.

Неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется. В случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления определяется по соглашению между работником и работодателем (статья 80 КЗоТ Украины).

Таким образом, работодатель может отказать в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, установленных графиком отпусков.

Работодатель не имеет права отказать сотрудникам, которые не задействованы в работах на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, которые должны быть предоставлены в обязательном порядке (ежегодные отпуска в установленные графиком сроки, учебные, творческие, для участия в соревнованиях, а также отпуска для работников, имеющих детей и т. д.).

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Гоструда отпуск трудовые отношения

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