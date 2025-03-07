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Зарплата в 8 тысяч гривен – почему повышение минималки в Украине невозможно

11:24, 7 марта 2025
Минималка в Украине останется на уровне 8 тысяч из-за обязательств перед МВФ.
Зарплата в 8 тысяч гривен – почему повышение минималки в Украине невозможно
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Повышение минимальной заработной платы в Украине пока невозможно из-за обязательств перед международными партнерами, в частности Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире «Ранок. Live».

Кицак отметил, что минимальная заработная плата в 8 тысяч гривен зафиксирована из-за меморандумов с МВФ и Всемирным банком, где указано, что Украина не должна осуществлять повышение этого показателя, которое могло бы повлиять на прогнозные доходные показатели бюджета.

По словам нардепа, повышение минималки может привести к увеличению государственных расходов, поскольку это коснется заработных плат для работников государственных предприятий, госслужащих, учителей и других бюджетников.

«Фактически это формализованная цифра, которая зафиксирована у нас в документе, а есть реальная сумма, которую люди получают на руки. И вот этот показатель средней зарплаты как раз является более-менее предметным показателем относительно того, что люди реально получают по определенным профессиям. Понятно, что есть нижняя вилка, есть верхняя вилка, и нижнюю вилку нам нужно будет поднимать», - подытожил Кицак.

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деньги зарплата МВФ

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