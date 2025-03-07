Зарплата в 8 тисяч гривень – чому підвищення мінімалки в Україні неможливе

Мінімалка в Україні залишиться на рівні 8 тисяч через зобов'язання перед МВФ.

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Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні наразі неможливе через зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі «Ранок. Live».

Кицак зазначив, що мінімальна заробітна плата в 8 тисяч гривень зафіксована через меморандуми з МВФ та Світовим банком, де вказано, що Україна не повинна здійснювати підвищення цього показника, яке могло б вплинути на прогнозні дохідні показники бюджету.

За словами нардепа, підвищення мінімалки може призвести до збільшення державних видатків, оскільки це торкнеться заробітних плат для працівників державних підприємств, держслужбовців, вчителів та інших бюджетників.

«Фактично це є формалізована цифра, яка зафіксована у нас в документі, а є реальна сума, яку люди отримують на руки. І ось цей показник середньої зарплати якраз є більш-менш предметним показником відносно того, що люди реально отримують за певними професіями. Зрозуміло, що є нижня вилка, є верхня вилка, і нижню вилку нам потрібно буде піднімати», – підсумував Кицак.

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