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Податківці нагадали, з якого часу розпочинається нарахування пені

22:18, 6 березня 2025
Пеню нараховують на суму податкового боргу після спливу встановлених законодавством строків погашення узгодженого грошового зобов’язання.
Податківці нагадали, з якого часу розпочинається нарахування пені
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Головне управління ДПС у Волинській області нагадало платникам податків, з якого часу розпочинається нарахування пені.

Відповідно до ст. 129 Податкового Кодексу України, після спливу встановлених законодавством строків погашення узгодженого грошового зобов’язання, на суму податкового боргу нараховується пеня.

При визначенні суми грошового зобов'язання платником самостійно, нарахування пені розпочинається після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання і завершується у день зарахування коштів на відповідний бюджетний рахунок, та/або в інших випадках погашення податкового боргу.

Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов'язання, включаючи день погашення, з розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

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податкова ДПС податки

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