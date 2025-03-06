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Білий дім не видаляв сторінку про безпекову угоду з Україною – вона архівована разом з іншими

15:52, 6 березня 2025
Усі сторінки сайту Білого дому часів адміністрації Джо Байдена перенесені до архіву, тому можуть не працювати.
Білий дім не видаляв сторінку про безпекову угоду з Україною – вона архівована разом з іншими
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6 березня у медіа з’явилася інформація про начебто видалення з сайту Білого дому сторінки, де йшлося про безпекову угоду між Україною та США, укладену у червні 2024 року.

Разом з тим, судячи з сайту Білого дому, після інавгурації Дональда Трампа його було повністю оновлено. Новини та заяви починаються з дати 20 січня 2025 року.

Новини, заяви та документи, які були до цього – перенесені на сайт «bidenwhitehouse» та архівовані. У тому числі, серед них і текст Двостороння безпекова угода між Сполученими  Штатами Америки та  Україною.

«Це історичний матеріал, «заморожений у часі». Веб-сайт більше не оновлюється, і посилання на зовнішні веб-сайти та деякі внутрішні сторінки можуть не працювати» – йдеться на сайті «bidenwhitehouse».

Автор: Наталя Мамченко

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США

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