Чи потрібно після приватної клініки йти до сімейного лікаря за оформленням лікарняного

Все залежить не від того, приватна це клініка чи державна, а від повноважень лікаря.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Багато українців і досі вважають, що для оформлення електронного лікарняного після лікування у приватній клініці потрібно окремо звертатися до сімейного лікаря або іншого медика державного чи комунального закладу.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що це поширений міф. Право формувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність, на підставі якого створюється е-лікарняний, залежить не від форми власності медичного закладу чи наявності договору з НСЗУ, а від того, чи відповідає лікар вимогам законодавства.

Хто може формувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність

Право формувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) визначається Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Відповідно до нього, МВТН формує лікуючий лікар, який:

надає медичну допомогу пацієнту;

провів експертизу тимчасової втрати працездатності;

обіймає посаду, передбачену Порядком;

має відповідну лікарську спеціальність.

Таким чином, лікар приватної клініки або лікар, який здійснює медичну практику як фізична особа-підприємець (ФОП), має такі самі повноваження щодо формування МВТН, як і лікар державного чи комунального закладу, якщо відповідає встановленим вимогам.

Чи потрібно після приватної клініки звертатися до сімейного лікаря

У відомстві спростували ще одне поширене твердження.

Якщо пацієнт проходить лікування у приватному медичному закладі, йому не потрібно звертатися до сімейного лікаря або іншого лікаря комунального закладу лише для оформлення медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

У МОЗ підкреслили, що якщо лікування проводить лікар, який відповідно до Порядку має право формувати МВТН, саме він повинен створити медичний висновок за результатами проведеного огляду, лікування або реабілітації.

Чи впливає договір з НСЗУ на оформлення е-лікарняного

Міністерство також нагадало, що Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики зобов'язують усіх ліцензіатів зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) та забезпечити внесення електронних медичних записів, визначених законодавством як обов'язкові.

До таких записів належать і електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність.

Ці вимоги однаково поширюються на державні, комунальні та приватні заклади охорони здоров'я, а також на лікарів-ФОП. При цьому наявність або відсутність договору з Національною службою здоров'я України не впливає на обов'язок формувати МВТН.

Що це означає для пацієнтів

Якщо медичну допомогу пацієнту надає лікар приватної клініки або лікар-ФОП, який має необхідні повноваження відповідно до законодавства, саме він повинен сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Направляти пацієнта до іншого лікаря виключно для оформлення цього документа немає потреби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.