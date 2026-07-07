Нужно ли после частной клиники идти к семейному врачу для оформления больничного

Все зависит не от того, частная это клиника или государственная, а от полномочий врача.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Многие украинцы до сих пор считают, что для оформления электронного больничного после лечения в частной клинике необходимо отдельно обращаться к семейному врачу или другому врачу государственного либо коммунального учреждения.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что это распространенный миф. Право формировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности, на основании которого создается электронный больничный, зависит не от формы собственности медицинского учреждения или наличия договора с НСЗУ, а от того, соответствует ли врач требованиям законодательства.

Кто может формировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности

Право формировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН) определяется Порядком формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

В соответствии с ним МЗВН формирует лечащий врач, который:

оказывает медицинскую помощь пациенту;

провел экспертизу временной утраты трудоспособности;

занимает должность, предусмотренную Порядком;

имеет соответствующую врачебную специальность.

Таким образом, врач частной клиники или врач, осуществляющий медицинскую практику как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), имеет такие же полномочия по формированию МЗВН, как и врач государственного или коммунального учреждения, если соответствует установленным требованиям.

Нужно ли после частной клиники обращаться к семейному врачу

В ведомстве опровергли еще одно распространенное утверждение.

Если пациент проходит лечение в частном медицинском учреждении, ему не нужно обращаться к семейному врачу или другому врачу коммунального учреждения только для оформления медицинского заключения о временной нетрудоспособности.

В Минздраве подчеркнули, что если лечение проводит врач, который в соответствии с Порядком имеет право формировать МЗВН, именно он должен создать медицинское заключение по результатам проведенного осмотра, лечения или реабилитации.

Влияет ли договор с НСЗУ на оформление электронного больничного

Министерство также напомнило, что Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике обязывают всех лицензиатов зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) и обеспечить внесение электронных медицинских записей, определенных законодательством как обязательные.

К таким записям относятся и электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности.

Эти требования одинаково распространяются на государственные, коммунальные и частные учреждения здравоохранения, а также на врачей-ФЛП. При этом наличие или отсутствие договора с Национальной службой здоровья Украины не влияет на обязанность формировать МЗВН.

Что это означает для пациентов

Если медицинскую помощь пациенту оказывает врач частной клиники или врач-ФЛП, который имеет необходимые полномочия в соответствии с законодательством, именно он должен сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Направлять пациента к другому врачу исключительно для оформления этого документа нет необходимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.