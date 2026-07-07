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ВАКС не продовжив двомісячне особисте зобовʼязання керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко

15:03, 7 липня 2026
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ВАКС відмовив у відповідному клопотанні прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ВАКС не продовжив двомісячне особисте зобовʼязання керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко
Фото: Суспільне/Олександр Магула
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Вищий антикорупційний суд 7 липня ухвалив рішення не продовжувати запобіжний захід народній депутатці Юлії Тимошенко у вигляді особистого зобов’язання строком ще на два місяці у справі про підкуп народних депутатів.

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Таким чином, ВАКС відмовив у відповідному клопотанні прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Раніше застосований запобіжний захід діє до сьогодні – 7 липня.

Водночас застава у розмірі 33,3 млн грн щодо Юлії Тимошенко залишається чинною.

Прокурор САП просив суд продовжити низку процесуальних обов’язків, зокрема: зобов’язання прибувати за викликом САП і суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, а також здати закордонний паспорт на зберігання до міграційної служби.

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САП ВАКС Юлія Тимошенко

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