ВАКС не продовжив двомісячне особисте зобовʼязання керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко

ВАКС відмовив у відповідному клопотанні прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Фото: Суспільне/Олександр Магула

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд 7 липня ухвалив рішення не продовжувати запобіжний захід народній депутатці Юлії Тимошенко у вигляді особистого зобов’язання строком ще на два місяці у справі про підкуп народних депутатів.

Таким чином, ВАКС відмовив у відповідному клопотанні прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Раніше застосований запобіжний захід діє до сьогодні – 7 липня.

Водночас застава у розмірі 33,3 млн грн щодо Юлії Тимошенко залишається чинною.

Прокурор САП просив суд продовжити низку процесуальних обов’язків, зокрема: зобов’язання прибувати за викликом САП і суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, а також здати закордонний паспорт на зберігання до міграційної служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.