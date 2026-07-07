Як тепер допитують дітей у судах: в Україні відкрили 17-й центр «Барнахус»

Попри побоювання, що суди не приймуть нову модель, в Україні відкрили уже 17 Центр захисту дітей за моделлю «Барнахус».

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В Україні відкрили 17 Центр захисту дітей за моделлю «Барнахус» у м. Хмельницькому. Модель «Барнахус» (у перекладі з ісландської «Будинок дітей») – це міждисциплінарний і міжустановчий спеціалізований центр для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками подібних дій.

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відзначили, що запровадження цієї моделі відбувалося від «пілотного проєкту» до системної державної політики. При цьому практика Верховного Суду є дієвим інструментом запровадження такої моделі й орієнтиром для осіб, які залучаються до роботи за моделлю «Барнахус».

На початку запровадження проєкту були побоювання щодо його успішної реалізації з огляду на відсутність відповідного законодавчого регулювання та можливе несприйняття судом застосування такої нової моделі. Однак вони не справдилися.

На підтвердження цього практика показує сприйняття зазначеної моделі Верховним Судом, який не побачив у її застосуванні порушень.

Так, в ухвалі ВС від 23 червня 2025 року у справі № 602/881/23 Верховний Суд визнав, що процесуально оформлений допит дитини за моделлю «Барнахус» – постанова про залучення спеціаліста, протокол допиту в спеціалізованому приміщенні за участю мультидисциплінарної команди фахівців, застосування технічних засобів фіксації, а також психологічний висновок за результатами допиту, є належним і допустимим джерелом доказів у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти дітей. Крім того, Верховний Суд підтримав позицію судів попередніх інстанцій, згідно з якою рекомендація психолога не залучати дитину до повторної участі в судових засіданнях має враховуватися судом як гарантія запобігання її повторній травматизації.

Аналогічну позицію Верховний Суд висловив і в постанові від 24 березня 2026 року у справі № 487/1282/22, залишивши без задоволення касаційні скарги засудженого та його захисника. Колегія суддів погодилася з висновками судів попередніх інстанцій про те, що показання малолітньої потерпілої, надані нею в судовому засіданні, узгоджуються з показаннями, які вона давала під час допиту слідчим суддею в порядку ст. 225 КПК України на базі сектору захисту та соціальної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали та/або стали свідками насильства (за моделлю «Барнахус»). Такий допит було проведено за участю підозрюваного, його захисника, представника органу опіки та піклування, психолога й законного представника дитини, а отримані показання суди визнали послідовними, узгодженими між собою і такими, що не містять суперечностей. Верховний Суд визнав необґрунтованими доводи захисту щодо повноважень залученого психолога й підтвердив, що допустимість і достовірність доказів, здобутих за процедурою «Барнахус», належним чином перевірені судами першої та апеляційної інстанцій.

У постанові Верховного Суду від 24 червня 2025 року у справі № 606/2340/23 Суд визнав правомірним застосування моделі «Барнахус» у ситуації, коли в кримінальному провадженні були відсутні свідки – безпосередні очевидці протиправних дій щодо малолітньої потерпілої. За таких обставин суд першої інстанції ретельно перевірив і проаналізував показання дитини, надані нею в судовому засіданні в режимі відеоконференції за участю психолога Центру захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель «Барнахус»), а також у присутності психолога Центру соціальних послуг місцевої міської ради й законного представника дитини. Верховний Суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій про те, що саме завдяки такому формату допиту суд переконався в чіткості й послідовності показань малолітньої потерпілої, яка розповіла про обставини вчиненого щодо неї злочину та продемонструвала відповідні дії на ляльці, а також підтвердив відсутність підстав сумніватися у правдивості цих показань з огляду на висновок судово-психіатричної експертизи, згідно з яким дитина не схильна до підвищеного фантазування та здатна давати адекватні показання.

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