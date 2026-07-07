Торгівля алкоголем у селах: у яких випадках підприємці можуть працювати без РРО

У разі продажу на території села, селища пива, сидру, пері без додавання спирту або столових вин, підприємці на єдиному податку (2–4 групи) втрачають право на роботу без РРО.

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Підприємці – платники єдиного податку другої – четвертої груп, які продають у селах і селищах пиво, сидр, пері без додавання спирту або столові вина, не можуть проводити розрахунки без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) чи програмних РРО (ПРРО).

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Херсонській області, до підакцизних товарів належать спирт, зокрема етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, а також пиво (крім квасу «живого» бродіння). Крім того, для пива, вина, зокрема столового, сидру та пері без додавання спирту встановлено ставки акцизного податку.

Чинні правила дозволяють підприємцям – платникам єдиного податку здійснювати розрахунки без використання РРО або ПРРО із застосуванням розрахункових книжок (РК) та книг обліку розрахункових операцій (КОРО) лише під час роздрібної торгівлі товарами, які не належать до підакцизних.

Отже, у разі реалізації на території села чи селища пива, сидру, пері без додавання спирту або столових вин підприємці втрачають право працювати без РРО із використанням РК та КОРО.

Оскільки йдеться про роздрібну торгівлю підакцизними товарами, такі підприємці зобов’язані застосовувати РРО або ПРРО на загальних підставах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», при роздрібній торгівлі на ринках і ярмарках ФОП можуть не застосовувати РРО та/або ПРРО, однак лише за умови, що річний обсяг розрахункових операцій не перевищує 500 тис. грн на одного суб’єкта господарювання. У разі перевищення цього ліміту застосування стає обов’язковим.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 №1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосуванняреєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», суб’єкти підприємницької діяльності мають право здійснювати роздрібну торгівлю на ринках та ярмарках (за винятком розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнерного типу) без застосування РРО та/або ПРРО з використанням розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій.