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На Чернігівщині посадовці підробили мобілізаційний договір та фіктивно влаштували чоловіків на роботу для бронювання

22:36, 6 березня 2025
Двоє посадовців організували схему незаконного бронювання, підробивши мобілізаційний договір та фіктивно працевлаштувавши військовозабов’язаних.
На Чернігівщині посадовці підробили мобілізаційний договір та фіктивно влаштували чоловіків на роботу для бронювання
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На Чернігівщині повідомлено про підозру двом посадовцям, які підробили мобілізаційний договір та фіктивно влаштували на роботу для бронювання. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Установлено, що директор комунального закладу за попередньою змовою зі своїм знайомим, який працював спеціалістом відділу однієї з міських рад Чернігівської області, розробили злочинну схему бронювання працівників підприємства.

За даними, підозрювані підробили мобілізаційний договір щодо забезпечення підвезення дітей до закладів середньої та дошкільної освіти, який слугував формальною підставою для бронювання військовозабов’язаних чоловіків.

Вони внесли до нього завідомо неправдиві відомості щодо дати його підписання, кількості дітей, які потребують підвезення, та одного з підписантів.

«Після цього директор підприємства організував фіктивне працевлаштування на посади водіїв двох чоловіків. Один з них продовжував працював в іншому комунальному закладі, а другий – взагалі не виконував покладених на нього обов’язків. «Нових» працівників додали до списку військовозабов’язаних осіб, на яких оформлювалась відстрочка від призву на військову службу  на період мобілізації», — зазначили у прокуратурі.

У результаті злочинної діяльності підозрюваним вдалося забронювати двох співробітників, які фактично такого права не мали.

За клопотанням прокурора зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Чернігів мобілізація бронювання

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