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В Черниговской области чиновники подделали мобилизационный договор и фиктивно трудоустроили мужчин для бронирования

22:36, 6 марта 2025
Два чиновника организовали схему незаконного бронирования, подделав мобилизационный договор и фиктивно трудоустроив военнообязанных.
В Черниговской области чиновники подделали мобилизационный договор и фиктивно трудоустроили мужчин для бронирования
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В Черниговской области сообщено о подозрении двум должностным лицам, которые подделали мобилизационный договор и фиктивно трудоустроили людей для получения брони. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Установлено, что директор коммунального учреждения, действуя по предварительному сговору со знакомым — специалистом одного из отделов городской администрации в Черниговской области, разработали преступную схему бронирования работников предприятия.

По данным следствия, подозреваемые подделали мобилизационный договор о перевозке детей в учреждения среднего и дошкольного образования, который использовался как формальное основание для бронирования военнообязанных мужчин.

Они внесли в документ заведомо ложные сведения о дате его подписания, количестве детей, нуждающихся в подвозе, а также подделали подпись одного из подписантов.

«После этого директор предприятия организовал фиктивное трудоустройство двух мужчин на должности водителей. Один из них продолжал работать в другом коммунальном учреждении, а второй вообще не выполнял возложенные на него обязанности. «Новых» сотрудников внесли в списки военнообязанных, которым оформлялась отсрочка от призыва на военную службу в период мобилизации», — сообщили в прокуратуре.

В результате преступных действий подозреваемым удалось забронировать двух сотрудников, которые фактически не имели на это права.

По ходатайству прокурора злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Чернигов мобилизация бронирование

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