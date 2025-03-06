В Черниговской области чиновники подделали мобилизационный договор и фиктивно трудоустроили мужчин для бронирования

Два чиновника организовали схему незаконного бронирования, подделав мобилизационный договор и фиктивно трудоустроив военнообязанных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области сообщено о подозрении двум должностным лицам, которые подделали мобилизационный договор и фиктивно трудоустроили людей для получения брони. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Установлено, что директор коммунального учреждения, действуя по предварительному сговору со знакомым — специалистом одного из отделов городской администрации в Черниговской области, разработали преступную схему бронирования работников предприятия.

По данным следствия, подозреваемые подделали мобилизационный договор о перевозке детей в учреждения среднего и дошкольного образования, который использовался как формальное основание для бронирования военнообязанных мужчин.

Они внесли в документ заведомо ложные сведения о дате его подписания, количестве детей, нуждающихся в подвозе, а также подделали подпись одного из подписантов.

«После этого директор предприятия организовал фиктивное трудоустройство двух мужчин на должности водителей. Один из них продолжал работать в другом коммунальном учреждении, а второй вообще не выполнял возложенные на него обязанности. «Новых» сотрудников внесли в списки военнообязанных, которым оформлялась отсрочка от призыва на военную службу в период мобилизации», — сообщили в прокуратуре.

В результате преступных действий подозреваемым удалось забронировать двух сотрудников, которые фактически не имели на это права.

По ходатайству прокурора злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.