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Запугивали принудительной доставкой в ​​ТЦК и потребовали деньги — в Одессе будут судить группу злоумышленников

22:00, 6 марта 2025
Фигуранты, представляясь сотрудниками полиции и ТЦК, запугивали мужчин призывного возраста и потребовали деньги для решения этого вопроса.
Запугивали принудительной доставкой в ​​ТЦК и потребовали деньги — в Одессе будут судить группу злоумышленников
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В Одессе будут судить четырех злоумышленников, которые под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК требовали у одесситов деньги. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемые выслеживали мужчин призывного возраста и представляясь сотрудниками полиции и ТЦК и СП под предлогом проверки документов требовали предъявлять военные удостоверения. А в случае отказа они запугивали принудительной доставкой в ​​ТЦК и потребовали деньги для решения этого вопроса.

Так, в одном из случаев злоумышленники получили от потерпевшего 38 тыс. грн, в другом — почти 41 тыс. гривен.

После получения денег они «успокаивали» потерпевших, уверяя, что их данные будут внесены в базу «Оберег», что якобы гарантировало отсутствие проблем с мобилизацией.

Обвиняемые были задержаны в ноябре 2024 года во время вымогательства и получения 4000 грн и 3000 долларов от дежурного потерпевшего.

В ходе обысков у них изъята форменная военная одежда, деньги, оружие и другие вещественные доказательства.

В состав группировки вошли лица с уголовным прошлым, а также экс-правоохранитель, у которого тоже были проблемы с законом.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.

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прокуратура Одесса обвинительный акт ТЦК мобилизация военнообязанный

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