Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вводится в действие с 1 апреля

Собрания судей до 1 апреля должны привести работу АСДС в соответствие с новой редакцией Положения.

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Совет судей Украины 6 марта определил, что с 1 апреля 2025 года вводится в действие новая редакция "Положения об автоматизированной системе документооборота суда".

Собрание судей до 1 апреля должно привести работу АСДС в соответствие с новой редакцией Положения.

Так же, как сообщили в Государственной судебной администрации, программное обеспечение, учитывающее особенности новой редакции Положения об АСДС, уже разработано и готово к работе.

Напомним, что, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Совет судей еще 11 ноября 2024 года утвердил новое Положение об АСДС.

Обнародован документ был 22 ноября.

Новая редакция Положения об АСДС, прежде всего, определяет новые правила распределения дел между судьями, принципы определения следственных судей и решает проблему дел, которые возвращаются в суды дел после доработки.

Например, определено, что рассмотрение дела будет завершать именно тот судья, который и решил, что дело нуждалось в доработке.

С позицией Совета судей относительно необходимости введения Положения об АСДС в редакции 2025 года можно ознакомиться по ссылке.

С текстом нового Положения об АСДС можно ознакомиться ниже:

Автор: Вячеслав Хрипун

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