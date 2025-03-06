Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вводиться в дію з 1 квітня

15:34, 6 березня 2025
Збори суддів до 1 квітня мають привести роботу АСДС у відповідність до нової редакції Положення.
Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вводиться в дію з 1 квітня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України 6 березня визначила, що з 1 квітня 2025 року вводиться в дію нова редакція «Положення про автоматизовану систему документообігу суду».

Збори суддів до 1 квітня мають привести роботу АСДС у відповідність до нової редакції Положення.

Також, як повідомили у Державній судовій адміністрації, програмне забезпечення, яке буде враховувати особливості нової редакції Положення про АСДС, вже розроблене і готове до використання.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», РСУ ще 11 листопада 2024 року затвердила нове Положення про АСДС.

Оприлюднений документ був 22 листопада.

Нова редакція Положення про АСДС, перш з все, визначає нові правила розподілу справ між суддями, принципи визначення слідчих суддів та вирішує проблему справ, які повертаються в суди після доопрацювання.

Наприклад, визначено, що розгляд справи буде завершувати саме той суддя, який і вирішив, що справа потребувала доопрацювання.

З позицією РСУ щодо необхідності запровадження Положення про АСДС у редакції 2025 року, можна ознайомитися за посиланням.

З текстом нового Положення про АСДС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

документи РСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівник Секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило звільнився за власним бажанням

Мотиви свого вчинку Михайло Шумило пояснювати не став.

Українці за кордоном зможуть платити штрафи від ТЦК дистанційно – комітет рекомендував прийняти закон

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що дистанційна сплата штрафів від ТЦК через Резерв+ за кордоном стане сервісним кроком.

Білий дім не видаляв сторінку про безпекову угоду з Україною – вона архівована разом з іншими

Усі сторінки сайту Білого дому часів адміністрації Джо Байдена перенесені до архіву, тому можуть не працювати.

Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вводиться в дію з 1 квітня

Збори суддів до 1 квітня мають привести роботу АСДС у відповідність до нової редакції Положення.

Статистичні показники свідчать, що місцеві господарські суди зберігають високу якість правосуддя та довіру учасників процесу – Господарський суд Тернопільської області

У 2024 році з прийнятих рішень місцевого господарського суду, які підлягали оскарженню, лише 19,2% було оскаржено до апеляційної чи касаційної інстанції, а переважна більшість – 81% рішень першої інстанції не оскаржуються взагалі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду