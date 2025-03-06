Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду вводиться в дію з 1 квітня

Збори суддів до 1 квітня мають привести роботу АСДС у відповідність до нової редакції Положення.

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Рада суддів України 6 березня визначила, що з 1 квітня 2025 року вводиться в дію нова редакція «Положення про автоматизовану систему документообігу суду».

Збори суддів до 1 квітня мають привести роботу АСДС у відповідність до нової редакції Положення.

Також, як повідомили у Державній судовій адміністрації, програмне забезпечення, яке буде враховувати особливості нової редакції Положення про АСДС, вже розроблене і готове до використання.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», РСУ ще 11 листопада 2024 року затвердила нове Положення про АСДС.

Оприлюднений документ був 22 листопада.

Нова редакція Положення про АСДС, перш з все, визначає нові правила розподілу справ між суддями, принципи визначення слідчих суддів та вирішує проблему справ, які повертаються в суди після доопрацювання.

Наприклад, визначено, що розгляд справи буде завершувати саме той суддя, який і вирішив, що справа потребувала доопрацювання.

З позицією РСУ щодо необхідності запровадження Положення про АСДС у редакції 2025 року, можна ознайомитися за посиланням.

З текстом нового Положення про АСДС можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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