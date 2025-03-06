Депутати ЄС закликають Бельгію підтримати конфіскацію 250 млрд євро заморожених російських активів

Європейські депутати закликають короля Бельгії Філіпа підтримати конфіскацію заморожених російських активів.

Фото: Getty Images

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Десятки європейських депутатів звернулись до короля Бельгії Філіпа з проханням підтримати конфіскацію 250 млрд євро заморожених російських активів, які наразі зберігаються в країні. Ініціатором цього звернення став латвійський євродепутат Ріхардс Кольс.

До листа приєдналися близько 30 депутатів національних парламентів різних країн ЄС та Європарламенту, серед яких представники Балтії, Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Данії, Хорватії, а також угорські, словацькі депутати та кілька підписантів з України.

Основні пункти звернення:

Депутати закликають короля Філіпа публічно підтримати конфіскацію російських активів у Бельгії і їхню передачу Україні, що, на їхню думку, є важливим кроком для забезпечення безпеки Європи.

У листі наголошується на правових підставах для конфіскації активів агресора для компенсації жертвам війни та фінансування відбудови. Депутати звертають увагу на те, що міжнародне право передбачає можливість конфіскації активів агресора.

Підписанти зазначають, що Бельгія має особливу роль у цьому питанні, оскільки саме на її території зберігаються найбільші суми заморожених російських активів.

Депутати підкреслюють, що рішення з цього питання є тестом на рішучість Європи та наголошують, що Бельгія може стати лідером, демонструючи, що європейські цінності – це не порожні слова, а принципи з реальними наслідками.

Депутати також звертають увагу на те, що подальше збереження санкцій перебуває під питанням через різні позиції деяких країн ЄС. У червні 2025 року очікується рішення про продовження санкцій, і саме зараз Європа стоїть на роздоріжжі, що може мати ширші наслідки, ніж лише для України.

У завершенні листа депутати закликають короля Бельгії підтримати негайну конфіскацію та передачу російських активів Україні, а також заохотити уряд Бельгії до лідерства на національному та європейському рівнях. Вони вважають, що це може стати важливим кроком для підтримки української оборони та відбудови в умовах непевних часів для Європи.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кілька великих гравців, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн побоюються, що конфіскацією заморожених російських активів ЄС налякають міжнародних інвесторів. Так, Брюссель має «секретну зброю» вартістю 200 мільярдів євро в своєму «рукаві». Йдеться про російські суверенні активи, які були знерухомлені після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому. Левова частка цих коштів — близько 200 мільярдів євро — зберігається у брюссельській фінансовій установі Euroclear і приносить відсотки. З іншого боку, США мають лише 5 мільярдів доларів. Арешт цих активів є рішучим варіантом, який напевно гарантував би Європі більше місця за столом перемовин.

Фото: Х / Rihards Kols

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