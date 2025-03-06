Лоукостер Ryanair відмовляється від паперових посадкових талонів

Компанія відклала запровадження безпаперових посадкових талонів на всіх рейсах до листопада.

Джерело фото: Portuguese Gravity / Unsplash

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Ірландський лоукостер Ryanair із листопада цього року повністю відмовиться від роздрукованих посадкових талонів. Раніше лоукостер збирався це зробити вже в травні, пише Independent.

Уже з 3 листопада пасажири Ryanair більше не зможуть роздруковувати фізичний паперовий посадковий талон. Натомість мандрівники будуть використовувати цифровий посадковий талон у спеціальному застосунку для реєстрації та посадки в літак.

Раніше компанія планувала повністю перейти на безпаперовий варіант у травні, але згодом перенесла впровадження на початок зимового розкладу. Водночас Ryanair «очікує усунути майже всі збори за реєстрацію в аеропорту» після цієї зміни.

Авіакомпанія оцінює, що відмова від паперових талонів дозволить зекономити понад 300 тонн паперу щорічно.

Серед нових функцій у додатку також є послуга «замовлення на місце» для отримання сервісу в першу чергу, живі оновлення рейсів та альтернативні варіанти рейсів у реальному часі у випадку затримок або скасувань.

У 2008 році Ryanair стала першою авіакомпанією у світі, яка зобов’язала пасажирів реєструватися онлайн перед прибуттям в аеропорт.

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