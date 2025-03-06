Лоукостер Ryanair отказывается от бумажных посадочных талонов

Компания отложила внедрение безбумажных посадочных талонов на всех рейсах до ноября.

Источник фото: Portuguese Gravity / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ирландский лоукостер Ryanair с ноября этого года полностью откажется от распечатанных посадочных талонов. Ранее лоукостер планировал сделать это уже в мае, пишет Independent.

С 3 ноября пассажиры Ryanair больше не смогут распечатывать физический бумажный посадочный талон. Вместо этого путешественники будут использовать цифровой посадочный талон в специальном приложении для регистрации и посадки в самолет.

Ранее компания планировала полностью перейти на безбумажный вариант в мае, но позже перенесла внедрение на начало зимнего расписания. При этом Ryanair «ожидает устранить почти все сборы за регистрацию в аэропорту» после этого изменения.

Авиакомпания оценивает, что отказ от бумажных талонов позволит сэкономить более 300 тонн бумаги ежегодно.

Среди новых функций в приложении также есть услуга «заказ на место» для получения сервиса в первую очередь, живые обновления рейсов и альтернативные варианты рейсов в реальном времени в случае задержек или отмен.

В 2008 году Ryanair стала первой авиакомпанией в мире, которая обязала пассажиров регистрироваться онлайн перед прибытием в аэропорт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.