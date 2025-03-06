Практика судов
  1. В мире

Лоукостер Ryanair отказывается от бумажных посадочных талонов

16:02, 6 марта 2025
Компания отложила внедрение безбумажных посадочных талонов на всех рейсах до ноября.
Лоукостер Ryanair отказывается от бумажных посадочных талонов
Источник фото: Portuguese Gravity / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ирландский лоукостер Ryanair с ноября этого года полностью откажется от распечатанных посадочных талонов. Ранее лоукостер планировал сделать это уже в мае, пишет Independent.

С 3 ноября пассажиры Ryanair больше не смогут распечатывать физический бумажный посадочный талон. Вместо этого путешественники будут использовать цифровой посадочный талон в специальном приложении для регистрации и посадки в самолет.

Ранее компания планировала полностью перейти на безбумажный вариант в мае, но позже перенесла внедрение на начало зимнего расписания. При этом Ryanair «ожидает устранить почти все сборы за регистрацию в аэропорту» после этого изменения.

Авиакомпания оценивает, что отказ от бумажных талонов позволит сэкономить более 300 тонн бумаги ежегодно.

Среди новых функций в приложении также есть услуга «заказ на место» для получения сервиса в первую очередь, живые обновления рейсов и альтернативные варианты рейсов в реальном времени в случае задержек или отмен.

В 2008 году Ryanair стала первой авиакомпанией в мире, которая обязала пассажиров регистрироваться онлайн перед прибытием в аэропорт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель Секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило уволился по собственному желанию

Мотивы своего поступка Михаил Шумило объяснять не стал.

Украинцы за границей смогут платить штрафы от ТЦК дистанционно – комитет рекомендовал принять закон

Ранее заместитель министра обороны Катерина Черногоренко заявила, что дистанционная оплата штрафов от ТЦК через Резерв+ за границей станет сервисным шагом.

Белый дом не удалял страницу о соглашении по безопасности с Украиной – она архивирована вместе с другими

Все страницы сайта Белого дома времен администрации Джо Байдена перенесены в архив, поэтому могут не работать.

Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вводится в действие с 1 апреля

Собрания судей до 1 апреля должны привести работу АСДС в соответствие с новой редакцией Положения.

Статистические показатели свидетельствуют, что местные хозяйственные суды сохраняют высокое качество правосудия и доверие участников процесса – Хозяйственный суд Тернопольской области

В 2024 году из принятых решений местного хозяйственного суда, подлежащих обжалованию, только 19,2% были обжалованы в апелляционной или кассационной инстанции, а подавляющее большинство – 81% решений первой инстанции – не обжалуются вообще.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду