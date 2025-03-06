Ирландия может отправить в Киев спецназовцев для охраны посольства

Правительство Ирландии одобрило законопроект, позволяющий направить в Киев военных для защиты ирландских чиновников.

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Правительство Ирландии одобрило законодательные изменения, которые позволят направить в Киев подразделения спецназначения. Об этом сообщают Irish Independent и The Irish Times.

Сообщается, что военные могут быть направлены для охраны ирландских чиновников и посольства.

Так, бойцов Army Ranger Wing (ARW) — элитного подразделения в составе Сил обороны Ирландии — планировали отправить в Украину еще в 2022 году для защиты ирландских официальных лиц после повторного открытия посольства в Киеве спустя семь месяцев после начала полномасштабного вторжения России.

Однако правительство в Дублине получило юридическое заключение, в котором указывалось, что законодательство Ирландии не содержит конкретных положений, позволяющих развертывать ирландских военных за границей с целью охраны.

По данным СМИ, из-за этого юридического препятствия Министерство иностранных дел Ирландии было вынуждено нанять частную охранную компанию для защиты ирландского посла в Украине Терезы Хилли и других сотрудников посольства.

Теперь же, согласно новому законопроекту, вооруженные силы Ирландии смогут выполнять охранные функции за границей, что откроет путь для ARW взять на себя защиту посольства в Киеве и других объектов по всему миру.

Личная охрана является одной из ключевых специализаций Army Ranger Wing, которое считается самым подготовленным подразделением в ирландских вооруженных силах.

В Министерстве обороны Ирландии заявили, что эти изменения «особенно важны с точки зрения поддержки ирландских граждан, а также способствуют защите наших посольств и выполнению задач по личной охране за рубежом».

Правительство Ирландии также одобрило поправки к законодательству, согласно которым для отправки миротворцев потребуется только одобрение кабинета министров и парламента.

Кроме того, новое законодательство увеличит число военнослужащих, которых можно направить за границу, с 12 до 50 человек. Это обеспечит возможность оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, такие как необходимость эвакуации гражданского населения.

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