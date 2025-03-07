Комитет утвердил рекомендации для предотвращения эмиграции молодежи и развития человеческого капитала

Меры по предотвращению эмиграции молодежи – Комитет по вопросам молодежи и спорта предлагает конкретные шаги.

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Комитет по вопросам молодежи и спорта утвердил рекомендации по мерам, направленным на сохранение человеческого капитала в Украине и предотвращение эмиграции молодежи. В рамках заседания «круглого стола» был определен ряд ключевых шагов, которые должны быть приняты для решения этой проблемы. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

В частности, было рекомендовано:

Кабинету Министров Украины:

1.1. Поддерживать программы, которые будут способствовать возвращению молодежи в Украину, путем поручения министерствам и местным органам власти.

1.2. Создать Национальный совет по вопросам молодежи в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основных принципах молодежной политики» до 1 мая 2025 года.

1.3. Обеспечить возможность постановки молодых украинцев (18-25 лет), которые находятся за рубежом, на воинский учет через электронную идентификацию и электронный кабинет призывника в период с января по июль 2025 года.

1.4. Разработать понятные алгоритмы по:

- постановки на воинский учет лиц мужского пола в возрасте от 17 до 25 лет за пределами Украины;

- беспрепятственного въезда и выезда из Украины для граждан, получающих образование в иностранных вузах;

- предоставление отсрочки от мобилизации для студентов, обучающихся за рубежом.

1.5. Подготовить проект Государственной целевой социальной программы «Молодежь Украины» на 2026-2030 годы, включающий меры по сохранению человеческого капитала.

1.6. В рамках конкурса проектов поддерживать инициативы, направленные на возвращение молодежи в Украину и уменьшение эмиграции.

1.7. Способствовать поддержке талантливых детей и молодежи путем создания образовательных программ, отвечающих потребностям современной экономики знаний.

Министерству образования и науки Украины:

2.1. Поощрять преподавателей к разработке образовательных программ, отвечающих потребностям работодателей и местных экономик, а также заключать соглашения с компаниями, которые используют новейшие технологии.

2.2. Развивать научные парки в регионах с высоким уровнем эмиграции талантливой молодежи через грантовые программы.

Местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления:

3.1 Включить в местные программы по молодежной политике мероприятия по сохранению человеческого капитала.

3.2. Поддерживать адресные программы, направленные на возвращение молодежи в Украину.

3.3 Поддерживать проекты молодежных и детских общественных объединений, которые занимаются уменьшением эмиграции молодежи и возвращением ее в страну.

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