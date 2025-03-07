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Комітет затвердив рекомендації для запобігання еміграції молоді та розвитку людського капіталу

08:44, 7 березня 2025
Заходи для запобігання еміграції молоді – Комітет з питань молоді і спорту пропонує конкретні кроки.
Комітет затвердив рекомендації для запобігання еміграції молоді та розвитку людського капіталу
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Комітет з питань молоді і спорту затвердив рекомендації щодо заходів, спрямованих на збереження людського капіталу в Україні та запобігання еміграції молоді. У межах засідання «круглого столу» було визначено низку ключових кроків, які мають бути вжиті для вирішення цієї проблеми. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Зокрема, було рекомендовано:

  1. Кабінету Міністрів України:

1.1. Підтримувати програми, які сприятимуть поверненню молоді до України, шляхом доручення міністерствам та місцевим органам влади.

1.2. Створити Національну раду з питань молоді відповідно до вимог Закону України «Про основні засади молодіжної політики» до 1 травня 2025 року.

1.3. Забезпечити можливість постановки молодих українців (18-25 років), які перебувають за кордоном, на військовий облік через електронну ідентифікацію та електронний кабінет призовника у період з січня по липень 2025 року.

1.4. Розробити зрозумілі алгоритми щодо:

  • постановки на військовий облік осіб чоловічої статі віком від 17 до 25 років за межами України;
  • безперешкодного в’їзду та виїзду з України для громадян, які здобувають освіту в іноземних вишах;
  • надання відстрочки від мобілізації для студентів, які навчаються за кордоном.

1.5. Підготувати проект Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2026-2030 роки, що включатиме заходи щодо збереження людського капіталу.

1.6. У рамках конкурсу проектів підтримувати ініціативи, спрямовані на повернення молоді до України та зменшення еміграції.

1.7. Сприяти підтримці талановитих дітей та молоді через створення освітніх програм, що відповідають потребам сучасної економіки знань.

  1. Міністерству освіти і науки України:

2.1. Заохочувати викладачів до розробки освітніх програм, що відповідають потребам роботодавців та місцевих економік, а також укладати угоди з компаніями, які використовують новітні технології.

2.2. Розвивати наукові парки в регіонах з високим рівнем еміграції талановитої молоді через грантові програми.

  1. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування:

3.1. Включити до місцевих програм з молодіжної політики заходи щодо збереження людського капіталу.

3.2. Підтримувати адресні програми, спрямовані на повернення молоді до України.

3.3. Підтримувати проекти молодіжних та дитячих громадських об’єднань, які займаються зменшенням еміграції молоді та поверненням її до країни.

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