Верховний Суд вказав, у якому випадку може бути розірвано приватизаційний договір

Є випадки, коли приватизаційний договір підлягає розірванню без встановлення обставин істотності такого порушення на підставі критеріїв, передбачених статтею 651 ЦК України, заявив Верховний Суд.

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У разі встановлення судом порушення приватизаційного договору, яке входить до переліку виключних умов, визначених ч. 2 ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» (втратив чинність 7 березня 2018 року), приватизаційний договір підлягає розірванню без встановлення обставин істотності такого порушення на підставі критеріїв, передбачених ст. 651 ЦК України. В інших випадках підставою для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації може бути його істотне порушення другою стороною (ч. 2 ст. 651 ЦК України).

Натомість наявність передбачених ч. 3 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (набрав чинності 7 березня 2018 року) виключних умов для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації не завжди є підставою для його автоматичного розірвання, а потребує додаткового встановлення істотності такого порушення відповідно до ст. 651 ЦК України в судовому порядку.

Такий висновок зробила об’єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі за позовом Фонду державного майна України до ТОВ про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій ПрАТ «Укртелеком» та списання коштів.

За обставинами справи ТОВ як покупець не вніс інвестиції у вигляді грошових коштів за передані йому акції у визначеному договором розмірі, а також не створив та не передав у державну власність спеціального зв’язку спецспоживачів виділену телекомунікаційну мережу спеціального призначення, що, на думку позивача, є істотним порушенням умов договору.

Відмовляючи в задоволенні позову, апеляційний суд керувався тим, що порушення покупцем узятих на себе обов’язків не є істотним порушенням умов договору в розумінні ч. 2 ст. 651 ЦК України, у зв’язку із чим підстави для його розірвання відсутні.

За результатами розгляду справи ОП КГС ВС погодилася з такими висновками про неістотність порушення договору, але з огляду на таке.

У разі наявності передбачених ч. 2 ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» виключних умов для розірвання приватизаційного договору додаткове та/або одночасне застосування норм ст. 651 ЦК України, яка передбачає необхідність доведення істотності порушення договору, та норм ч. 2 ст. 27 цього Закону буде помилковим і безпідставним.

Закон України «Про приватизацію державного майна» втратив чинність 7 березня 2018 року на підставі Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», норми якого по-іншому регулюють питання щодо розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації за наявності виключних умов для його розірвання. Зокрема, він не містить імперативного припису про обов’язковість розірвання договору купівлі-продажу в разі невиконання стороною виключних умов, а, навпаки, відсилає до загальних норм ЦК України, зазначаючи про те, що за наявності виключних умов для розірвання договору договір розривається в передбаченому законодавством порядку, що не виключає можливості застосування приписів ст. 651 ЦК України.

ОП КГС ВС звертає увагу, що Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» до спірних правовідносин застосовано бути не може, оскільки закон зворотної сили не має.

Тож, зважаючи на положення абз. 6 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна», порушення відповідачем як покупцем зобов’язань щодо обсягів і строків внесення інвестицій на розвиток об’єкта приватизації не є тією виключною умовою, у разі невиконання якої договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

ОП КГС ВС дійшла висновку, що суд апеляційної інстанції правильно застосував та витлумачив норми права, зокрема, ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин і звернення до суду із цим позовом) у сукупності зі ст. 651 ЦК України.

Постанова ОП КГС ВС від 7 лютого 2025 року у справі № 910/5663/22 (910/7708/17).

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