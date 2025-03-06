Верховный Суд указал, в каком случае может быть расторгнут приватизационный договор

Есть случии, когда приватизационный договор подлежит расторжению без установления обстоятельств существенности такого нарушения на основании критериев, предусмотренных статьей 651 ГК Украины, заявил Верховный Суд.

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В случае установления судом нарушения приватизационного договора, которое входит в перечень исключительных условий, определенных ч. 2 ст. 27 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» (утратил силу 7 марта 2018 года), приватизационный договор подлежит расторжению без установления обстоятельств существенности такого нарушения на основании критериев, предусмотренных ст. 651 ГК Украины. В других случаях основанием для расторжения договора купли-продажи объекта приватизации может быть его существенное нарушение второй стороной (ч. 2 ст. 651 ГК Украины).

В то же время наличие предусмотренных ч. 3 ст. 26 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» (вступил в силу 7 марта 2018 года) исключительных условий для расторжения договора купли-продажи объекта приватизации не всегда является основанием для его автоматического расторжения, а требует дополнительного установления существенности такого нарушения в соответствии со ст. 651 ГК Украины в судебном порядке.

Такой вывод сделала объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу по иску Фонда государственного имущества Украины к ООО о расторжении договора купли-продажи пакета акций ПАО «Укртелеком» и списании средств.

За обставинами справи ТОВ як покупець не вніс інвестиції у вигляді грошових коштів за передані йому акції у визначеному договором розмірі, а також не створив та не передав у державну власність спеціального зв’язку спецспоживачів виділену телекомунікаційну мережу спеціального призначення, що, на думку позивача, є істотним порушенням умов договору.

Відмовляючи в задоволенні позову, апеляційний суд керувався тим, що порушення покупцем узятих на себе обов’язків не є істотним порушенням умов договору в розумінні ч. 2 ст. 651 ЦК України, у зв’язку із чим підстави для його розірвання відсутні.

За результатами розгляду справи ОП КГС ВС погодилася з такими висновками про неістотність порушення договору, але з огляду на таке.

У разі наявності передбачених ч. 2 ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» виключних умов для розірвання приватизаційного договору додаткове та/або одночасне застосування норм ст. 651 ЦК України, яка передбачає необхідність доведення істотності порушення договору, та норм ч. 2 ст. 27 цього Закону буде помилковим і безпідставним.

Закон України «Про приватизацію державного майна» втратив чинність 7 березня 2018 року на підставі Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», норми якого по-іншому регулюють питання щодо розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації за наявності виключних умов для його розірвання. Зокрема, він не містить імперативного припису про обов’язковість розірвання договору купівлі-продажу в разі невиконання стороною виключних умов, а, навпаки, відсилає до загальних норм ЦК України, зазначаючи про те, що за наявності виключних умов для розірвання договору договір розривається в передбаченому законодавством порядку, що не виключає можливості застосування приписів ст. 651 ЦК України.

ОП КГС ВС звертає увагу, що Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна» до спірних правовідносин застосовано бути не може, оскільки закон зворотної сили не має.

Тож, зважаючи на положення абз. 6 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна», порушення відповідачем як покупцем зобов’язань щодо обсягів і строків внесення інвестицій на розвиток об’єкта приватизації не є тією виключною умовою, у разі невиконання якої договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

ОП КГС ВС дійшла висновку, що суд апеляційної інстанції правильно застосував та витлумачив норми права, зокрема, ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного майна» (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин і звернення до суду із цим позовом) у сукупності зі ст. 651 ЦК України.

Постанова ОП КГС ВС від 7 лютого 2025 року у справі № 910/5663/22 (910/7708/17).

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