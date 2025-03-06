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Ірландія може відправити до Києва спецпризначенців для охорони посольства

16:36, 6 березня 2025
Уряд Ірландії схвалив законопроект, що дає змогу направити до Києва військових для захисту ірландських урядовців.
Ірландія може відправити до Києва спецпризначенців для охорони посольства
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Уряд Ірландії схвалив законодавчі зміни, які дозволять направити до Києва підрозділи спецпризначення. Про це повідомляють Irish Independent і The Irish Times.

Вказується, що військових можуть направити для охорони ірландських урядовців та посольства.

Так, бійців Army Ranger Wing (ARW) - елітного підрозділу у складі Сил оборони Ірландії - мали скерувати в Україну для охорони ірландських офіційних осіб ще 2022 року, коли Ірландія знову відкрила в Києві своє посольство за сім місяців після повномасштабного вторгнення Росії в країну.

Однак уряд у Дубліні отримав юридичний висновок, в якому йшлося про те, що в законодавстві Ірландії немає конкретних положень, які б дозволяли розгорнути ірландських військових за кордоном з метою охорони.

За даними ЗМІ, цей юридичний бар'єр призвів до того, що МЗС країни було змушене найняти приватну охоронну компанію для захисту ірландського посла в Україні Терези Хіллі та інших співробітників посольства.

Тепер же, відповідно до законопроекту, збройні сили Ірландії зможуть розгортатися за кордоном для виконання охоронних функцій, що відкриває шлях до того, аби ARW взяла на себе охорону посольства у Києві та інших об'єктів по всьому світу.

Особиста охорона є однією з основних навичок ARW, яка вважається найбільш підготовленим підрозділом у збройних силах.

У Міністерстві оборони Ірландії заявили, що ці зміни є «особливо важливими з точки зору підтримки ірландських громадян, одночасно сприяючи захисту наших посольств і виконанню обов'язків з особистої охорони за кордоном».

Уряд Ірландії схвалив плани щодо внесення змін до законодавства, згідно з якими для відправки миротворців буде потрібно лише схвалення уряду та парламенту.

Нове законодавство також збільшить кількість військовослужбовців, яких можуть відправити за кордон, з 12 до 50 осіб. Це дозволить забезпечити негайне реагування на надзвичайні ситуації, такі як вимога евакуації цивільного населення.

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військові Ірландія

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